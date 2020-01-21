5 kuruş dedi 3 milyar ödedi!

Sen bana “cebimizden 5 kuruş çıkmıyor” dedin mi? Dedin! Sonra ne oldu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2019 yılı ilk altı ayına 1 milyar 450 milyon lira ödedik.

İkinci altı ayı için de 1 milyar 600 milyon lira ödenecek! Toplamda 3 milyar 50 milyon lira… Nereden ödenecek? Hazineden! Hazine nereden gelir elde eder? Vergilerimizden. Biz mi köprüden geçtik, köprü mü bizden?

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2019 yılında bütçe 124 milyar lira açık verdi. Bu açığın 3 milyarı sadece bu köprüye gitti. Eski parayla 3 katrilyon lira! Ülke 82 milyon kişi, kişi başına 37 lira… Daha da artacak gelecek yıla!

Keşke tek örnek bu köprü olsa… Bunun Osmangazi'si var, Avrasya'sı var, hastaneleri var, duble yolları var, hava limanları var, gemi limanları var, tren garları var, döşenen raylar var! Keşke aslında kimin, nereye döşediğini anlatsalar!

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Ben anlatayım. Gelen doğalgaz, elektrik faturaları var ya… Araba alırken bir araba parası da devlete veriyorsunuz ya… O arabaya benzin, mazot doldururken canınız acıyor ya… Cep telefonu alırken konuşacak haliniz kalmıyor ya…

Çılgın projelerin çılgın faturaları olur. Hayatı boyunca kimsenin umursamadığı eğitimsiz kitleleri “aslında seni kıskanıyorlar” diye inandırabilirsen kayıtsız şartsız arkanda durur.

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İhaleye çıkılacak. Şirket yatırımı yapacak. Belirli bir süre işletip para kazanacak. Yaptığını kamuya devredecek. Kulağa hoş geliyor değil mi?

Yapan neredeyse ihaleyi aldığı andan itibaren parayı kazanıyor. Kâr cepte… Sonrasında fazlası gelirse kaymağı da koyarsın üstüne…

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Kendi parasını koymasına bile gerek yok! Kefili devlet, projeyi göster krediyi kamu bankalarından ilk yılları ödemesiz olarak al. Mis!

İşin güzel tarafı batsalar bile borcu hazine üstlenecek ve devlet sırrı olduğundan kimse bilemeyecek. Ayrıca eğer az araç geçer ve şirket zarar ederse farkı da devlet ödeyecek. Senden alacak öyle verecek! Marifet bu olsa gerek…

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Sahi nereye gidiyor onca vergi? Bütün fabrikaları satan, parasını verene askerlik yaptırmayan devlet bu projeleri yapamaz mıydı? Böyle yapınca devlet borçlu görünmüyor, orası ayrı…

Ülke cihan savaşını kaybetse, kapitülasyonları kabul etse şartları bundan farklı olmazdı. Hatta insaflı olur “ağır gelir” deyip daha fazlası dayatmazlardı!

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Dedi ki; “Ey Konyalı, Yozgatlı, Vanlı, bakın boğaza üçüncü köprü yapıldı. Cebimizden de 5 kuruş para çıkmadı!” Millet de alkışladı! Oy istedi. Cayır cayır aldı.

Şöyle söyleyeyim, o kadar alkışa az bile yaptı. Yapıştırsın ne işe yarayacağını bile bilmediğimiz kanalı, sevindirsin Katarlıyı ancak böyle böyle anlayacak kadim Türk halkı…