Adamlar yolunu yaptılar!

Milletten toplanan ÖTV, KDV, vergiler nereye gidiyor? Tabii ki bize hizmet olarak geri dönüyor. Şüpheniz mi var?

Bakın; “Trabzon-Aşkale yolu Zigana tüneli bağlantı yolları ikmal inşaatı” ihalesi açıldı. Herhangi bir ihale yapılmadan, pazarlık usulüyle 953 milyon lira bedelle verildi?

Peki, bu şanslı kimdi? “Milletin orasına koyacağız” diyen Mehmet Cengiz… Kendisine ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ederiz.

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Çok samimiyim… Verdiği sözü tutan ender insanlardan… Adam yıllar önce çıktı hiç lafı dolandırmadan samimi bir şekilde hedefini açıkladı.

Sadece orasıyla da kalmadı… Saç diplerinden kulak memesine, topuktan göbek deliğine… Benim de inşaat işim olsa hiç düşünmeden veririm kendisine…

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Bu kadar parayı sadece kendi mi alıyor sanıyorsunuz? İyi düşünün… Düşündünüz mü? Peki, aklınıza kim geldi? İşçiler, mühendisler değil mi? Tabii ki… Sen neymişsin be abi?

İşin ilginci 2020 yılı için pazarlık usulüyle ihaleler için belirlenmiş olan üst sınır 323 bin 398 Türk Lirası… Bu rakam üst sınırın yaklaşık 2950 katı… Bence çok yakıştı…

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Benim takıldığım nokta farklı… Bu ihale; “Bağlantı yolları ikmal inşaatı” için açıldı. “İkmal” ne demek sözlükte? Eksik bir şeyi tamamlama, bütünleme, bitirme…

Anlayacağınız, bu ihale aslında daha önceden yapılmaya başlanan, sözleşme bedeli ile tamamlanamayan bir projeyi bitirme işi…

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Sahi proje neden ilk ödenekle bitirilemedi de ikmal işi çıktı? İkmal işi dediğin 5 milyon, 10 milyon lira olur… Bir milyar liralık ikmal işi olur mu?

İlk keşfi hazırlayanlar, işi alanlar, kontrol edenler doğru hesaplayamayıp ödeneği 1 milyar lira aştığına göre yapılmayacak mı haklarında inceleme? Kim uğraşacak? Giden para milletin vergileri nasıl olsa…

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Genelde şöyle gerçekleşir hikaye… Otoyol mu, köprü mü, duble yol mu, tren yolu mu? Tünel, gar, liman, hastane, fark etmez neticede… İhaleyi kapıyorsun.

İhale 750 milyon liralık diyelim… Soruyorlar; “Kaça yaparsınız?” diye… Teklifler açıklanıyor, zarfların birinden 500 milyon lira çıkıyor.

Devletin mühendisleri ölçmüş, biçmiş, 750 milyon hesap etmiş. Nasıl yapılacak 500 milyona? Muhtemelen sevabına, hizmet aşkıyla… Ya da vardır bir çapanoğlu illa…

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Her iş için bir fiyat belirlenir ihalelerde… Projenin bütünü güzergah kazısı, menfez tahkimatı, dolgu, sinyalizasyon, şunlar, bunlar…

Güzergah kazısı işi diyelim. Bu iş için yetkililer 100 milyon lira fiyat biçmişler. Hop, ihaleyi kapanlar bu işi 450 milyon liraya tamamlayıp, faturalandırıyorlar. Devletin aynı iş için çıkardığı maliyetin 9 katına…

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Diğer bütün işler için kaldı mı 50 milyon lira? Onunla da tamamlayamayacaklarına göre 450 milyonu alıp, “Kusura bakmayın, kalan 50 milyona yapamayacağız” deyip, ağızlarını silip masadan kalkıyorlar. İhaleden çekiliyorlar.

Bu gibi durumlarda kalan işler için devlet yeniden ihale açar. İkmal ihalesi ile eksiği gediği tamamlar. Var olsunlar. Önce yol sonra yolunu yaptılar!