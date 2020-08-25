AKP Ekonomi İşleri Başkanı uzaylı mı?

Yine ekonomimize “kötü” dediler. Kimler? “Sen kimsin yaa!” dediklerimiz. Bilindik dış güçler… Faiz lobisi… Dış mihraklar… Ajanlar… Provokatörler…

Bu sefer de kredi derecelendirme kuruluşlarından adı Fitch olanı… Dediklerinin anlamı ne? Boş verin, nasıl olsa bizim için yok hükmünde!

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AKP Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, “Fitch neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit; doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu” diye başlayıp “Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur. Ayasofya da Ayasofya…” deyip noktayı koydu.

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Oysa Fitch, ülke notlarını açıklayacağı tarihleri diğerleri gibi bir yıl öncesinden belirler. Bu basit takvimi bile bilmeyenlerden biri AKP'nin Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli! Uzaydan mı geldi?

Türkiye ekonomisinden bu iktidar yönetiminde neden cacık olmayacağı çok belli değil mi?

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Fitch'in kredi not görünümü “negatif” olarak belirlemesi, “Ben düşürmekten sıkılmadım, siz düşmeye doyamadınız” mesajını vermesi. “Kötü gidiyorsunuz ve ekonominizde hiçbir düzelme yok… Yakında yine notunuzu düşüreceğim” demesi…

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Oysa piyasanın halini görmek için nota gerek yok. Çık, konuş piyasadan iki kişiyle, bak bakalım ülke ekonomisinin nereye gittiğine…

Hadi bir tanesi hakkımızda kötü konuşsa eyvallah… Diyeceğim ki; Türkiye'ye gıcığı var! Hepsi “Türkiye yatırım yapılamaz hale geldi” diyor. Yine Fitch, aralarında en iyisi… Daha da dibe indirmişti diğerleri…

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Zira bu not indirimi bize yönelik değil zaten… Kredi derecelendirme kuruluşları isteseniz de istemeseniz de müşterileri için ülkelerin ekonomilerini değerlendiriyorlar.

Bu kuruluşların kredi notları, bir ülkeye yatırım yapacak sermaye için baraj niteliği taşıdığından önemli…

Türkiye'ye para yatırmak “riskli” olmaktan çıktı, “tehlikeli” hale geldi. Kurumlar; “Paranızı Türkiye'ye yatırmanızı tavsiye etmem” diye bağırıyorlar.

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Fitch raporunda; “Döviz rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası güvenilirliği, negatif reel faizler ve güçlü kredi teşvikinin kısmi ateşlemesiyle gelen yüksek cari açık, dış finansman risklerini ağırlaştırdı” yazmış. Hangisi yanlış? Her biri doğru… Peki, daha önce bunlar yok muydu? Vardı, ama durum bu kadar kötü değildi!

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Kurum enflasyonumuza atıfta bulunmuş safça… Diyor ki; “Verilere göre ‘BB' notuna sahip ülkelerde 2015-2020 yılları arasında ortalama enflasyon yüzde 3.4 oldu ancak Türkiye'de bu oran yüzde 11.7 seviyesinde…” Bir de gerçeğini bilse…

İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyonu biz bulsak öpüp başımıza koyacağız yeminle…

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Her defasında notumuzu daha nereye kadar düşürebilirler diyorduk ki, kredi güvenilirliğini naylon torba bile üretemeyen Afrika ülkelerinden daha düşük seviyeye çektiler.

AKP Ekonomi İşleri Başkanı'nın dediği gibi, “Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha…”

“Üst akıl” bizde bulunmayan fakat hep karşı tarafta bulunan akıl türü anladığım kadarıyla… Eğer “akıl” bulan olursa insanlık namına götürüp yönetime bıraksın. Üstü kalsın!