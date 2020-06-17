AKP kıdem tazminatının üstüne yatar mı?

Hey gidi kıdem tazminatı hey! Acelesi yok ama gündeme geleli 17 yılı geçti. O zaman bütün buralar bostandı… IMF vardı. “Kıdem Tazminatı Yasası'nı değiştirmeniz lazım” deyip takılırdı…

İktidardakiler bir ara havaya girdiler. “Tamam, bu işi bitiriyoruz” dediler. Meclisten bile geçirdiler. Ne var ki zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den veto yediler!

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Zira noter gibi her yasayı onaylayan Abdullah Gül'ün veto ettiği numuneliklerden biri Kıdem Tazminatı Yasası'ydı… Düşünün artık ne kadar berbat olduğunu… Onun bile içi elvermedi!

Ha bugün ha yarın oldu olacak derken yıllar geçti. Geleneksel olarak konusu açıldı. Belli ki mevsimi geldi, iktidar yine paraya susadı…

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Kıdem tazminatına gelince… Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu aşikâr… Mevcut sistem işlemiyor. Tazminatlar doğru dürüst ödenmiyor. Mahkemelerde milyonlarca dosya bekliyor. Zira mevcut ekonomi yönetiminin bu durumu çözecek kapasiteye sahip değil… Nitekim iktidarın oyları temmuz sıcağında kalmış kardan adam gibi erirken son bir geçireyim öyle gideyim diyemez muhtemelen!

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Masadaki klasik AKP tezgahı… Önce adını değiştirmeli ki kimse eskisini tanımamalı… Bu sayede kıdem tazminatı “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” ismiyle sahne aldı.

Şimdiki sistemde işveren kıdem tazminatı durumunda brüt maaş üzerinden aylık yüzde 8.3 civarı bir ödeme yapıyor. Yıllık 1 maaşa denk geliyor.

Düşünülen sistemde bunun yüzde 3'ünü çalışan yüzde 5.33'ünü işveren ödeyecek. Para fonda toplanacak. Hesap tabii ki kağıt üzerinde tutulacak.

Toplanan paralar tıpkı diğer fonlar gibi İktidar tarafından gönüllerince cayır cayır harcanacak!

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Çalışan ölmez de kalırsa biriken parasının yüzde 25'ini “60 yaşında” alacak. Gerisi gıdım gıdım emeklilik maaşına yansıyacak. Hiçbir yaraya merhem olmayacak.

Fazla tepki çekmemek için arada evlilik halinde ucundan koklatmalar, konut alımında hesaptan üç-beş aktarmalar gibi kamuflajlar da söz konusu… Kafalar karışsın tadımız kaçmasın.

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Oysa işsizlik fonu gibi bunu da yiyip bitirecekler. Zamanı gelince para pul olacağı için “kıdem tazminatını kaldırdım” demeden kaldırıp aslında iç edecekler! Gerekirse Merkez Bankası'na para bastırtıp öyle ödeyecekler.

Peki, geçmiş yılları nasıl halledecekler? Ya kazanılan haklar? Sorun şu ki, şirketlerin çalışanlar için ayırdığı para falan yok! Olsaydı kredi paketleri açılır mıydı?

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Bir de üstüne işveren çalışanları için her ay peşin para ayırıp fona yatıracak. Neresinden o kadar para yaratacak?

Diğer yandan işten atmayı zorlaştıran da kıdem tazminatıydı… Şimdi mevsimlik işçi gibi… Para nasıl olsa peşin olarak fona yatıyor. Hop çıkardım, hop işe aldım. Kullandım, attım!

Zira İktidarın asıl derdi sistemin nasıl işleyeceği değil ki! Üç, dört yerden birden para alan yandaşların maaşlarının nasıl ödeneceği… Peki, yapabilirler mi? Yer mi? Bence yemez!