Alışveriş merkezinde kal Türkiye!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı; “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istediğini” belirtti. Herkes aynı anda yanlış anladı belli ki! Sonrasında kaz yanmasın diye bir güzel çevirdi.

Demeç bir anda; “4 Mayıs veya 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Bilim Kurulu onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' şekline evrildi.

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Bakanın böyle bir isteği varsa tabii ki açılmalıdır. Ya da dernek başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip yol verilmelidir. Yerine doğru dürüst açıklama yapabilecek biri geçmelidir.

Mayıs'ın 4'ü haftaya pazartesi… Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki ya sonrasında kalabalıklar AVM'lerde mi buluşacak!

Zira bakan böyle istiyorsa, AVM'ler bu isteğini yerine getirmiyorlarsa… Ekonomi yönetiminin görüşlerini ciddiye almıyorlarsa ne itimat ne güven kalır!

İşin aslı İngiltere ve Amerika'da benzer davranışı sergileyip gördüler etkilerini… Belki de bizim de öğrenmemiz için “Bir musibet bin nasihatten iyidir” sözünü bizzat denememiz gerekli…

Açılsa ne olacak ki? “Kim gider bu kadar büyük bir salgın sorunu varken” diyecektim ama birden bizim AVM müdavimi halkımız geliyor aklıma… Hiçbir şey almasalar bile dolaşmaya giderler anında…

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Keza AVM'lere yasak kalkıyorsa, mahalle esnafına da kalkacaktır. Sadece belirli bir kesime özel davranılmayacaktır. Kafelerin, restoranların başı kel mi? Berberler, kuaförler taş mı yemeli?

AVM'ler açıldığında mağazalar kendi kendilerine çalışmayacağına göre personelleri de çağıracaklar. Kimse alışveriş için gelmese bile binlerce çalışan birbirleriyle iletişim kuracaklar.

Sahi, mağaza sahipleri kafayı mı yedi? Neden böyle bir istekleri olsun ki? Mevcut durumda mağazalar da paralarını çıkartamayacaklarının farkında… Personel giderleri, kiralar, faturalar gelecek aynı zamanda… Diğer yandan personeller çalışacağı için kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteklerinden de yararlanamayacaklar. Lakin bütçeye yük olmayacaklar!

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Bütçede açık çok büyük… İhtiyat akçesi “itibarda tasarruf olmaz” düsturuyla harcandı. Tek çare IMF kaldı. Ona da kayınpeder karşı… İki, üç ay daha böyle giderse karışır çarşı!

Madem salgın bitmek üzere… Biri Atatürk Havalimanı'nın göbeğinde olan 45 günde bitirilecek iki sahra hastanesini AVM'ye dönüştürürüz. Ürettiğimiz binlerce yerli solunum cihazını da ne yapacağımızı sonra düşünürüz!