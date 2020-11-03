Amerika’nın seçimi ekonominin kaderi

Amerika'da bugün başkanlık seçimi var. Bahis şirketlerine ve anketlere göre Joe Biden silip süpürecek. Yeni başkan olacak.

Trump tekinsiz, deli dolu biriydi ancak Türkiye'nin çıkarları için gerekliydi… Türkiye'ye uygulanacak CAATSA yaptırımları ve Halkbank'a ceza davasını dizginleyen kendisiydi.

★★★

Joe Biden'ın Türk düşmanı olduğunu bilmeyen yok. Türkiye aleyhtarı ne kadar dava varsa gençliğinden beri adamın hobisi… Bunlara adadı kendisini… Ve hayatının fırsatını yakaladı!

Seçimin bitmesi, sayım süreci, itirazlar, Noel, yılbaşı derken devir teslim ve koltuğa oturma 2021'e sarkar… Sonrasında Türkiye ekonomisinin kabusu başlar.

★★★

Nedir bu CAATSA? Türkçe meali; Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası… Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç yok mu eski güzel günlerin hatırı?

Piyasa, özellikle de dolar/TL kuru S-400 konusundaki gelişmelere çok duyarlı. CAATSA direkt ülke ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor.

Uğraşmalarına gerek yok ki, bizim ekonominin başında CAATSA'dan daha etkili bir yönetim var. Hem dolara falan da bakmıyor. Türkiye o işi kendi hallediyor.

★★★

Rus savunma sanayine kayda değer katkıda bulunan bütün ülkelerin yaptırıma tutulacağına ilişkin bir yasası var Amerika'nın… Eh biz de 2.5 milyar dolar ateşleyip S-400 füzelerini aldık Rusya'dan…

Kayda değer sayılır mı acaba? Saymazlarsa diye geçtiğimiz haftalarda test ettik Sinop'ta… Ya seçim karambolünde duymamışlarsa?

Her ihtimale karşı Erdoğan Malatya konuşmasında; “Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin… Yaptırımın neyse geç kalma” diye mesaj yolladı Amerika'ya…

★★★

Yaptırım yasası başkana yani muhtemelen Biden'a 12 maddelik bir paket sunacak. İlk etapta bunların 5 tanesini seç, beğen, al, Türkiye'ye uygula diyecek. İşte o an bizim ekonomi fena darbe yiyecek! Çok ağır ambargolar söz konusu… Yaptırıma muhatap olanlar için kredi sağlama ve kredi uzatımı durduruluyor.

★★★

Hani ters bir durumda IMF ile anlaşırız ya da Dünya Bankası'ndan para alırız diyoruz ya… Amerika izin vermezse o iş de olmuyor. Dolar işlemleri yasaklanıyor. Para transferi dahi yapılamıyor. Bankacılık işlemleri durduruluyor.

Amerika tüm ticareti kesiyor. Amerikan şirketlerinden bırak malı, hammadde bile alamıyorsun. Şirketleriyle çalışamıyorsun. Sorun şu ki; Amerika bizim en büyük 4'üncü ihracat pazarımız…

★★★

Kimin haklı veya haksız olduğunun bir önemi yok. Nelerle karşılaşabileceğimizi bilelim, ölçelim, biçelim, ona göre karar verelim.

Bugüne kadar mevcut yönetimin “doğru” ölçüp biçtiğini pek görmedim! Farklı politik görüşleri var. Dünyada tek bir dost ülke bulamazsınız ama Türkiye'de iş yapar. Saraylarda oturdukça onlara yeter de artar!