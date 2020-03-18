Aranan güvene ulaşılamıyor!

Piyasalar yangın yeriyken Merkez Bankası toplandı, 48 saat sonra yapacağı faiz indirimini erken açıkladı. Borsada hisse fiyatları öylesine hızlı çakılıyordu ki, daha fazla bekleyemedi! Politika faizi tek haneye indi, 9.75'e geldi diye kutlama mı yapacağız şimdi? İşin açıkçası faizin seviyesi ile kimse ilgilenmedi… Para politikaları ile alınacak yol çoktan bitti!

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Bunun yanı sıra piyasaları desteklemek adına bir tedbir seti uygulamaya konuldu. Alınan kararlar olumlu mu? Gayet tabii… Çare olur mu? Zor!

Şirketler bu dönemde satış, ciro yapamayacak, para kazanamayacak. Piyasada likidite de olmayınca haliyle nakde sıkışılacak. İşte Merkez Bankası da bankalara zorla kredi dağıttırıyor bir anlamda… Eyvallah…

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Bankalar reel sektöre kredi kullandırmak koşuluyla piyasadan daha ucuza Merkez Bankası'ndan borçlanabilecek. İyi de bankaların derdi batık krediler… Sahi onları ne edecekler?

Gerçekten zorda olan şirketlerin daha fazla kredi ile kurtulabileceklerine mi inanıyorlar? Ne yurtiçinde ne yurtdışında ürettiklerini satabilecekleri birileri var!

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Diğer yandan dolar patladı gitti. Bu şirketlerin çoğunun döviz borcu coştu… Dolar bu yıl için 6 lira civarında hedefleniyordu. Bu amaç uğruna 40 milyar dolar heba oldu. Yine de durdurulamadı, dolar 6.50'ye kadar vurdu.

Haliyle dövizi, faizi suni olarak baskılarsan, hiçbir şey olmamış gibi davranırsan, günü gelir şapa oturturlar. Dolma gibi oyarlar. Nitekim oydular!

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Ülkede yabancı yatırımcı kalmadı! Yabancıların Türk Lirası cinsi devlet tahvili mülkiyeti yüzde 8'e düştü. Yani son 15 yılın en düşüğü. Üstelik küresel para bolluğu söz konusu…

Hiçbir yabancı yatırımcı Türk Lirası gibi yerel seçimleri kazanmak amacıyla bile havadan bir sebeple sınırlandırılmış bir para birimine yatırım yapmaz.

“Serbest piyasayı yok etmeyin, yarın ihtiyaç duyduğumuzda çok ararsınız” dedik… Dinletemedik. Sonunda zurnanın son deliğine geldik.

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Yatırımcılar “güven” arıyor. Ona da mevcut iktidar ile ulaşılamıyor. Zira öngörülebilir, sağlam ve yatırım yapılabilir ülke payesini kaybedeli çok oldu. Neyse ki bahaneler hazır! Koronovirüs salgını nedeniyle bütün dünya piyasaları panikte… Sanki daha öncesinde daha iyiydi de Türkiye…

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Çare ne? Yeni bir destek paketi ve ona uygun yol haritası açıklayacak. Şimdiden işadamlarına sorun, eminim hepsi daha açıklanmadan bu pakete ayılıp, bayılacaklar. Bu saatten sonra ne işe yarar?

Bu kaçıncı harita? Bu kaçıncı kaybolma? Sahi kılavuz kim acaba?