Avuç içi kadar mutluluk yeter!

Türkiye İstatistik Kurumu “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” adı altında Türkiye'nin mutluluk anketini yayınladı. Sonuçları oldukça çarpıcı! Meğer şen şakrak yaşıyormuşuz! İyi de bunu bize daha önce niye söyleyen olmadı?

“O kadar mesudum ki…” diyenler ülkenin yarısından fazla… Muhtemelen İstatistik Kurumu çalışanları ülkeleri karıştırdı. Anketi Finlandiya'da falan yaptı.

★★★

Diğer bir ihtimal de, ankette “Nasılsınız?” sorusuna “Çok şükür” diye yanıt verenlere “Şükrediyorsa bak bu da mutlu” işareti konuldu.

Yani bireyin işi yok, parası yok ve bu durum sadece yüzde 13.1 için mutsuzluk kaynağı… Geri kalan çiçek böcek takılıyor ya da başına gelecekleri biliyor, zevk almaya bakıyor!

★★★

En yüksek memnuniyet oranı yüzde 75.5 ile asayiş hizmetlerinde görülüyor. Hele bir memnun olma. Yiyorsa bir de bunu açıkla… Birazdan mutluluk hemen yanı başında…

Her zamanki gibi birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde dava açarlar mı mutsuz olanlara? O kadar dedik sana asayişi bozma!

★★★

Düşünün; Türkiye'de en yüksek ikinci memnuniyet oranının yüzde 72.2 ile ulaştırma hizmetlerinde olduğu açıklandı. Gözüme bir şey kaçmadı, bunlar mutluluk gözyaşları!

Vatandaş balık istifi bile olsa parasını verip bir yerden bir yere nakledilince hoşnut kalıyor. Saatlerce trafikte beklemesinin bir anlamı yok. Mutlu mu? Musmutlu!

★★★

Mutluluğun formülü belli… Bilme her şeyi! Biri çıkıyor; “Dünya bizi kıskanıyor!” diyor. Dinleyenler “Kıskanıyorlar bizi” diye mutlu olup alkışlıyor. Gerçeği bilenlerin mutsuzluğu devam ediyor. Hesaplasana, 18 yıl öncesine göre kaç kat fazla para kazanıyorsun? Daha fazla ne alabiliyorsun? Bir de borcunla kıyasla… Artık mutsuzsun, aferin sana! Keşke hesaplamasaydın ya…

★★★

Allah bahtiyar etsin de ufak bir pürüz var bu memnuniyette! Birleşmiş Milletler için hazırlanan “World Happiness Report 2019” adında dünya mutluluk raporunda Türkiye, ülkeler arasına 79'uncu sırada…

Aynı listede Pakistan 67'nci, Libya 72'nci, Tacikistan 74'üncü sırada… Dünya lideri bizde olduğu halde bizden daha mutlu yaşıyor hınzırlar!

★★★

İşin enteresan tarafı mutlu olmanın yanı sıra “umutlu” bir ülkeymişiz. Umut fakirin ekmeği ya, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 70 düzeyinde… Umutlarını yerler artık ekmek niyetine… Gençlerin umudu; “Acaba Türkiye'den başka ülkeye kapağı atar mıyım?” şeklinde…

★★★

Demek millet işsiz kalınca, pisipisine ölünce, hukuk katledildiğinde, demokrasi gözden kaybolduğunda, hayat pahalandığında, adalet kalmadığında, özetle süründükçe mutluluğun resmini çiziyor.

Kitleler fakirleşirken zümreler zenginleşiyor… Belki de fakirler, zenginleşenleri gördükçe mutlu oluyor! Haliyle insan işkilleniyor. Millet topluca hap falan mı kullanıyor?