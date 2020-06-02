Ayranı yok içmeye krediyle gidiyor tatile!

Sektör destek paketleri açıklandı. Tam da beklediğim gibi çıktı. Bir tanesi haricinde… “Tatil kredi paketi” ne?

Yıllarca unutamayacağınız bir tatil vaat ediyorlar! Bir hafta 10 gün tatil için, 3 yıl borçlanmanızı istiyorlar. Kredi geri ödemesi 6 ay sonra başlıyor.

Yani bugün krediyi kullansanız, ödemelerden kurtulmanız 2024 yılının Mart ayını buluyor! Bu tatili unutmanıza imkân yok, kredi taksitini kaçırırsanız hemen arayıp hatırlatırlar!

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Ya Rab bir güneşlenme uğruna, ne ocaklar batacak! Yıllar ipotek altına alınacak. Bu kredinin Türkçe meali; turizm sektörü çoktan boyunu aşan krediyi çekti. Salgın nedeniyle işleri de iyi gitmedi. En güzeli vatandaş çeksin, otellere versin aldığı krediyi…

Tamam da insanlar işlerini kaybetti. Kiralarını ödeyemiyor. Esnaf aylardır dükkan açamıyor. Ayranı yok içmeye, atla gidiyor tatile!

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Ülkeyi yönetenler acaba düşünüyor mu; neden bir hafta tatil yapacak kadar bile para bulamıyor vatandaşlar? Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları?

“Eski Türkiye'yi anlatın gençlere” diyor ya… Anlatıyorum işte… Eski Türkiye'de insanlar aldığı maaşla giderdi tatile… Bırak tatili şimdi gidemiyor memlekete, ailesini görmeye…

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Bizi kıskanan Avrupalıların maaşının üçte biri ile tam pansiyon tatile geldiği ülkede, millet 36 aylık kredi çekip ancak gidebilecek halde!

Tatilde çocuk yapsa, çocuk konuşuyor olacak taksitler ancak bittiğinde… Bari sormasa; “Ben doğduğumdan beri ödediğin bu para ne?” diye!

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İş tatile kadar düştüyse gelecek sene uygun faizli kavun-karpuz kredisi devrede… Bakkaldan yoğurt, nalburdan çivi alırsın artık krediyle… Ülke ekonomisi bu halde!

Aynı zamanda sudan ucuza taşıt ve konut kredileri de devrede… Oranları gayet iyi de… Konut ve taşıt fiyatlar yüzde 15, yüzde 20 arttı bu sayede… Ne anladık biz bu işten?

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Sahi kamu bankaları dağıttıkları bu kredi paralarını nereden buluyor? O kadar mevduat yok ki ülkede… Zira işin güzelliği de burada…

Para basıp kamu bankalarına veriyorlar. Onlar da ucuz kredi olarak dağıtıyorlar. Ne güzel ekonomi yönetiyorlar! Daha önce neden kimsenin aklına gelmemiş acaba? Zararına kredinin faturasını kim ödeyecek sonunda?

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Ama Amerika'da da veriliyor. İyi de orası Amerika! Dünyada kapışılıyor bastığı para… Rahmi Koç da para harcıyor. Aynısını sen de harcasana bak ne oluyor!

Ülkede vergi üstüne vergi var. Vergi ödeyebilecek kazanç yok! Para basıp ucuz kredi vermek var. Krediyi ödeyebilecek gelir yok! Yönetenlerin lüks harcamaları var. İtibardan tasarruf yok!

Yalanlar hatalar başımıza dert oldu… Karanlık ekonominin içinde kaybolduk… Ama yok… Bir önemi yok… Ekonomiyi yönetecek yeterli donanımları yok! Ne yaparsın? Yok!