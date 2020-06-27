Başkanlık sistemi yabancıyı firar ettirdi!

Yabancı yatırımcılar Türkiye'den koşa koşa kaçıyorlar! Arkalarına bile bakmıyorlar. Bildiğin zengin kalkışı yapıyorlar.

Merkez Bankası açıkladı, yılbaşından beri sadece finansal piyasalardan 11 milyar dolar uçtu gitti. Bunun 4 milyar doları borsadan, 7 milyar doları tahvil ve bonodan göç etti.

“Ekonomi kötü diye yabancılar gidiyorlar” diyen çıkabilir. Sorun sadece o değil!

Nitekim ne krizler ne bunalımlar gördü bu yabancı yatırımcılar. Bırakın satıp çıkmayı, Türkiye ucuzladı diye varlıklarını artırdılar.

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Tasarruflarımız ülkemizde yaşayanların refaha ulaşması için yeterli değil… Çekici olmalıyız ki, yabancı yatırımcı gelsin. Paralarını getirsin, iş kursun. Yatırım yapsın ki bize yarasın…

Zira esas ürkütücü olan çıkan para da değil, kaçan yatırımlar!

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Hani Volkswagen gelecek, yatırım yapacak diye nasıl da cazibe merkezi ilan etmişlerdi bizi… Ülke şimdi karantinadaki alışveriş merkezi gibi…

Öyle ahım şahım büyüklükte bir yatırım da değildi… Gidip bizzat Ankara'dan güvence istedi. Oturup, görüşüp, şartlarını söyledi. “Tamam” denildi. Yine de gelmedi!

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Turkcell'in yönetimi Varlık Fonu'na geçti diye seviniyoruz ya… Bir yetkili de sordu mu; “Kardeşim 20 yıldır buradasın, yarı fiyatına satıp kaçıyorsun, hayırdır niye böyle yapıyorsun” diye… Nerede?

Bizimkilerin modu, giden gitsin sen şarkılar söyle… O ses neremizden çıkacak böyle devam ederlerse?

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Uzun yıllardır Türkiye'de varlığını sürdüren şirketler dahi fırsat bulduklarında Türkiye'den ayrılmak istediklerini açık açık söylüyorlar.

Bankacılık siteminden bir yabancı banka ayrıldı ki, Yapı Kredi'nin büyük ortağıydı…

HSBC Türkiye'den ayrılmak istediğini defaten dile getirdi.

Yabancı haber ajanslarında turuncu bir bankanın da gitmek için zemin yokladığı konuşulsa da henüz teyit edilmedi.

Bankacılık ortamlarında bir yabancı bankanın daha Türkiye'den soğuduğu, ufak ufak alıcı aradığı dedikoduları söz konusu…

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Sadece bankalar mı? Firmalar da çıkma derdinde…

Öyle küçük ve orta ölçekli yatırım yapmış, temsilcilik açmış şirketlerden bahsetmiyorum. Onlardan haberimiz bile olmuyor. Söz konusu olan dünya devi şirketler…

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Peki, gidişin gerçek sebebi ne? Paranın dini, imanı, vatanı, milleti yoktur! Nerede güvende ve kârlı ise oraya doğru akar… Velakin hak arar, hukuk arar, şeffaflık arar, güven arar.

Sorun “adalet sisteminin” çökmesi! Keyfe keder yönetilen, bir gecede kararnamelerle kuralların değiştiği ülkede neye yatırımını yapıp, hakkını nasıl koruyacaksın? Nasıl adapte olacaksın?

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Baroların başkanlarına ülkenin başkentine sokmadan önce bir araba dayak atacaksın sonra “Gel Türkiye'ye yatırım yap” diye dünyayı tura çıkacaksın!

Geceler sabahsız ekonomi baharsız… Yatırımsız kalırsak büyüme olmaz yalansız… Gitme canım desek kalırlar mı bizimle? Durmazlar bu yönetim sistemiyle…

Sen kaçmasın diye gençlerini ülkede tutabiliyor musun? Onu söylesene… Bir kez olsun aynaya bak ve düşün, ben ne yapıyorum diye!