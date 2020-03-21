Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı dinliyorum gözlerim kapalı… Belki açıklanan paketteki 100 milyar lirayı anlatırdı… Nereden bulacağını… Nereye, ne kadar harcanacağını…

Bir an “Ben beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum” dediğini duydum, gözlerim fal taşı gibi açıldı.

Dünyada Türkiye ekonomisini riskli görmeyen tek kişi muhtemelen kendisi… Ne yalan söyleyeyim, gerçekten kıskanıyorum bu iyimserliğini… En sonunda çözdüm sebebini!

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Kendisine “Koronavirüsten dolayı ihracat durdu. Mesela İtalya'dan alacakları tahsil edilemeyebilir. Turizm diyoruz kimse evden çıkamıyor. Bu sektörlere nasıl destek olunacak?” sorusu geldi.

Cevap olarak “Türkiye'nin altyapısı çok güçlü… Stokları iç pazara yerli tüketime yönelteceğiz. Turizmde gerekli indirim ve kampanyalarla yerli turiste cazip hale getirebileceğiz” dedi…

Ben orada kopmuşum Soru ile cevap arasında bağlantı kurmaya çalışırken kopmuşum arada…

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Kendime geldiğimde aklımda kalanlar sadece güçlü, pozitif, eşgüdüm, dinamik, paydaş, bağlam, canlı, sürdürülebilir ve etkili kelimeleriydi… Sanki ruhlar âleminden bildirdi. Somut olarak tek bir kelime etmedi!

Ne yalan söyleyeyim, bir ara Çanakkale Savaşı'na girdi… Sadece orasını doğru dürüst anladım! Tekrar gözlerimi kapadım.

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Sanki “Siz parayı düşünmeyin… İşimi kaybeder miyim diye korkmayın… Siz sağlığınızı düşünün, para bizim işimiz. Size destek için şimdilik 83 milyar dolar ayırdık” laflarını duydum…

Meğer elim kumandaya değmiş, kanal değişmiş! Açıklamayı yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau' değil miymiş?

Tabii hemen geri döndüm Berat Albayrak'ın açıklamalarına… Güçlü, pozitif, dinamik, paydaş…

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Türkiye'nin likidite açısından bir sorunu olmadığını söyleyerek, “Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak” ifadelerini kullandı. “Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum” dedi. Kullanmasın da… Ne zaman risk görecek acaba?

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Birkaç sefer işsiz kalan vatandaşın faturasına, kirasına yardımcı olunacak mı? Ya da bir erteleme söz konusu mu diye soruldu…

Beklediğim gibi cevap vermedi, lafı dolandırdı kapattı konuyu… Arada vergilerin ödeneceğini de duyurdu.

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Elimizden hiçbir şey gelmeyeceğini anladım. O an rahatladım. Her nefes alışımız bayramdı, bir umuttu yaşatan insanı… Hiçbir umudum kalmayınca çıkardım yaşadığım anın tadını…

Çözdüm sebebini demiştim ya… Berat Bey'in elinden de bir şey gelmiyor ne yapsa… Hayat kısa, ne riski yaa! Bırak Allah aşkına…