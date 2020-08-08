Berat Albayrak bir süre sonra muhtemelen “yasaklanacak” Twitter'da gündemin en üst sırasındaydı… “Hazine ve Maliye Bakanı'nı en çok kim seviyor?” sınavı vardı.

Sanırım “Berat Albayrak'ın yanındayız!” yazmayan AKP'lilerin üyeliklerini askıya falan alacaklardı.

Nitekim hepsi methiyeler yazmaya doyamamıştı. Eleştirenlere hakaret edenler falan çıktı. Bir acayip yarıştı. Bana ne aman ben anlamam, kötü ekonominin suçlusu tabii ki dış mihraklardı…

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Bir insan niye durduk yere bir bakanın yanında olur ki? Hayırdır bir şeyler kötü mü gitti de destek veriyorlar sahi… Ekonomiyi bu hale kim getirdi?

Ancak ne yalan söyleyeyim beni ikna ettiler. Ben de artık Berat Albayrak'ın yanındayım. Berat aslında iyi adam, çevresi kötü!

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Hadi diyelim Berat Albayrak görevden alındı. Ne olacak? Gelen enkaz devralacak. Nasıl olsa ekonomi toparlanmayacak. Başkası bu yükü taşıyamayınca, o suçlanacak. Berat Bey unutulacak.

Yok öyle beğenmeyince göndermek! Herkes bunu yaşayacak. Cümle alem daha da fakirleşmenin ne olduğunu tadacak. Bu ülke insanları bu sayede bazı şeyleri anlayacak!

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Yetki kime verilecekse yatsın kalksın dua etsin! Ucuz atlattı. Kim gelirse gelsin ekonomik darboğazın altında kalacaktı. Yıllardır yediler bitirdiler bir iki yılda ekonomiyi mi toparlayacaktı?

Yalaka iş adamları, iş kadınları öve öve bitiremiyordu ya kendisini… Nitekim Berat Albayrak sevgisi değildi… Erdoğan'a yanaşma gösterisiydi. Pek hesaplı ince iş!

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Oldu da Erdoğan, Berat Albayrak'ı bugün görevden aldı. O tweet atanların her biri siler attıklarını teker teker… Reisimizin bir bildiği vardır derler ekonomiyi ne hale getirdi diye arkasından atıp tutarlar. Neyse ki kayınpederi; “yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar” deyip arka çıktı. Acaba biz ona nasıl ve nerede yetişebiliriz ki? Yetişince ne olacak? Onu da anlamadım vallahi… Yetişen mi batıracak ekonomiyi? Bir bildiği var demek ki!

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Hâlâ komplo teorisi arıyorlar. Güzel kardeşim harcanacak para bitti, bunu anlamıyorlar! Rezerv falan kalmadı. Finito… Bırakalım başladığı işi bitirsin, ekonomiyi sıfırlasın öyle teslim etsin.

Samimiyetle söylüyorum, Berat Albayrak'ı çok seviyorum. Ekonomi iyileşirse beni kim niye okusun? Onu düşünüyorum. Kendisinin yanında yerimi alıp safımı belli ediyorum.