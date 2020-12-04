Berat gitti enflasyon geldi!

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle “normalleşme” denilen süreç güven kazanmaya yönelik hamlelerle şansını deniyor. “Berat Albayrak gitti gerçekler geldi” imajı oturtulmaya çalışılıyor.

Kimsenin inanmadığı enflasyonu açıklayayım ona göre faizleri düşük tutayım. Yok ya! Hem şoför arkası hem cam kenarı… Oh ne âlâ… Var mı öyle bir dünya? Olmadığını gördük aslında…

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Enflasyonun yükselmesini açıklarken, beklenenden fazla artış falan deniliyor ya… Bu arkadaşlar Avustralya'da Kanada'da mı yaşıyorlar acaba diye merak etmiyor değilim… Çarşıda, pazarda, markette biraz vakit geçiren herkes farkında…

Hasta ile vakayı ayıran da vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyen de rakamlarla oynayarak bugünkü perişan duruma sebebiyet veren de aynı zihniyet değil miydi? Ülke dürüstlüğe sevinecek hale geldi!

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Ne değişti? İki emir kulu gitti, yeni bir başkan ve yeni bir bakan geldi. Bağlı oldukları yine aynı kişi… Kendi inisiyatiflerini kullanıp karar alacak kadar var mı yetkileri? Ne kadar sürer ki?

En azından ekonominin “güven” ile kardeş olduğunu anlamışlar. Şimdi bunun üzerine oynuyorlar. Peki, açıklanan yıllık yüzde 14.03 enflasyon inandırıcı mı? Tabii ki hayır!

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Hemen her mal ve hizmette büyük fiyat artışları yaşanırken, inandıramazsın insanları… Açıklanana mı inanacak, ödediği paraya mı?

Ekonomiyi deniz, enflasyonu dalga olarak düşünün. Enflasyon artınca deniz dalgalanıyor ve suyun üzerinde kalmak için çaba ve enerji harcıyorsun… Enflasyon bizdeki kadar yüksek olunca harcadığın çabanın yanında bol miktarda su yutuyorsun.

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Enflasyon faizi artırır. Eyvallah… Zira faizlerin yüzde 15'lere yükseltilmesinde ana neden enflasyon değildi ki! Dolar kurunun artmaması adına yükseltilen faizlerdi… Sonunda anlamışlardı yolun bittiğini…

Türk Lirası iyi gelir getirsin ki, insanlar dövizlerini satıp bu yüksek faize yönelsinler. Dövize talep azalsın. Tek çareleri kabullenmekti… Yetmedi! Denklemde “güven” eksikti…

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Dolar arttıkça enflasyon yükseliyor. Dolara bağlı bir enflasyon demek, artmaması için kurları suni olarak düşük tutacaksın demek…

Kur düşük kalınca cari açık artacak. Doların düşük kalması için faizler artırılacak… Artırılmazsa dolar fırlayacak. Enflasyon yükselecek… Döndük mü başa?

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Enflasyonda nisan ayından önce bir düşüş göremeyeceğiz. Bu hesaba göre faizlerin daha da artırılması gerekiyor. Keşke bir iki faiz artırımı yapınca ülke ekonomisi düzelse…

Sistemsel hata var! Bu iş yürümez böyle… Hiç boşuna bakma dövize, faize… Kimin yüzünden düştük bu hallere? Hah işte… Sorunu bizzat yaratanlar soruna çare olamazlar. Bunu böyle kabul etmek gerekir önce…