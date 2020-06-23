Buna sevinmeyelim de neye sevinelim?

Madem televizyona çıkılacak, bütün televizyonlar yayınlarını kesip naklen yayınlayacak arada ekonomiye de değinmek gerek. İyi de hoş bir şey yok ki söyleyecek. Acaba ne söylesek?

En güzeli karmaşık, kimsenin ilgilenmediği sayılar verelim. Enflasyona insanlar inanmıyor. İşsizlik de had safhada… Büyüyeceğiz desek millet gülecek.

Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Hem kimse anlamaz hem de sayılar büyük olur. Ne kadar büyük o kadar etkileyici… Bu da sevindirici…

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Nitekim “Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık” dedi. Yeni olan her şey güzeldi. Sevindik.

Yarın çıkar, “Yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık, Merkez Bankası döviz rezervlerimizi” der… Yeniden seviniriz.

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Peki, nasıl çıkardık? Turizm yok. İhracat desen sürünüyor! Nereden döviz girişi oluyor da bu rezervler nasıl “yeniden” artıyor? Açıklanan rezerv “brüt”… Net rezerv ne kadar diye sorarsanız, hiç sormayın… Yok! Eksideyiz… Mart ve nisan aylarında Merkez Bankası brüt rezervinden 25 milyar dolar daha harcayıp dibin de dibine girdik!

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Peki, bu 93 milyar dolar ne derseniz? O paranın 15 milyar doları Katar'ın… Yaklaşık 1 milyar doları da Çin'in…

Türk bankaları döviz ile kredi veremiyorlar. Kredi veremezlerse nasıl para kazanacaklar? Haliyle ellerindeki dövizi Türk Lirası'na çevirip öyle kredi dağıtacaklar.

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Yurtdışı kapılarını kapadılar. Bunu ancak bizim Merkez Bankası yapar. İşte o miktar da 32 milyar dolar…

Kısaca 48 milyar dolar emanet para Merkez Bankası kasasında… Rezervlerdeki altın miktarı 37 milyar 579 milyon dolar… Hemen nakde dönüyor mu o altınlar?

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Türk Lirası'na güvenmeyen yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 203 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Bankalar bu paranın bir kısmını munzam karşılığı adı altında Merkez Bankası'na yatırıyorlar.

Merkez Bankası bunu dilediği gibi kullanıyor. Bir anlamda vatandaşın dövizini kamu bankalarına geçiyor. Aynı para yine vatandaşa satılıyor. Sisteme giriliyor. Bir bakıyorsun, paran orada duruyor! Nakit istenmedikçe bu değirmen döner böyle…

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Peki, normal bir ekonomide Merkez Bankası'nın ne kadar döviz rezervi olmalı? Ödeyeceği yıllık dış borcun kadar olmalı. İşte o zaman kaparsın sağlam ekonomi namını…

Bizde kısa vadeli borç ne kadar? Yaklaşık 170 milyar dolar… Üzerine bir de büyümeyen ekonomide verilen cari açık var.

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Kurulan bu sistem sayesinde ancak birkaç adım daha atarsın ekonomide… Yurtiçinde, kaydi olarak döviz satarsın, brüt rezervlerini sonuna kadar kullanırsın da, yurtdışı ile başa çıkamazsın!

Haftasonu bir yerin daha açılışını yaparken, “Üzerine çıkardık Merkez Bankası döviz rezervlerini 93 milyar doların” demesi ile bizi bir kez daha sevindirmesi muhtemeldir.