Bütçe ölüyü, diriyi yedi bitirdi!

Basit hesap… Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Ödeyemezsen iflah olmazsın, batarsın. Var mı itirazı olan?

Türkiye, koskoca ülke… Yönetenlerinde sorun var bence…

Merkez Bankası gelirleri, akçeleri, kuruşu, dirhemi, malı, mülkü, ölüsü, dirisi Hazine'ye devredildiği halde… Harcayacağımız paranın gelirlerimizin üzerinde olacağı açıklandı… Bu yıl için hedefledikleri bütçe açığı 139 milyar Türk Lirası'ydı…

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Bütçe ocak-eylül döneminde 140.6 milyar lira açık verdi. Mucize diye bir şey yok! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin şu, giderin o… Ekim-kasım-aralık, daha 3 ay var. Ne yapacaklar?

Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler. Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Vay arkadaş! Ne yemişler…

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Ülkenin bir bütçesi var. Harcamalarını oradan yapar. Yetmezse borç alır. Bugün Hazine'yi ters çevirip sallasan kokoz halde…

Harcama disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Devletin parası biter mi? Harcanabilecek para bitti işte… Keşke sadece para bitse! Mevzu ülke ekonomisinin bitmiş olması.

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Borçlanma limitleri de aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalı… Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…

İnanmazsınız ama ülkede Meclis diye bir mecra var. İçerisinde de seçilmiş milletvekilleri… Fazlasını borçlanmak için yasa Meclis'in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis'in haberi var mı?

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İşin açıkçası şahsımın keyfi kaçmıştı… Bütçeyi yedik bitirdik, ülke borç içinde yüzüyor diye lüks harcamalarımızı kesseydik? Düşmanımın başına, ya itibardan tasarruf etseydik?

Şükür böyle bir şey olmadı! Uluslararası arena da çok zor duruma düşerdik? Boşuna endişelenmişim, harcamalar tam gaz devam ediyor.

Saraylar, köşkler en pahalı mobilyalar ile döşeniyor. Arabaların 2021 modelleri gelmiş, yavaş yavaş garajlarda yerlerini alıyor!

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Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, bu borçları nasıl ödeyecekler? Büyümeyen, hatta küçülen bir ekonomide vergi gelirleri artmaz.

Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin… Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Ülke kötü yönetildiği için de o para sana yetmiyor!

“Türkiye krizden güçlenerek çıktı” diyen kimdi? İşte bu çıkmış hali… “Müminin görevi yoklukta sabretmektir” demedi mi? Görevinizi yerine getirin; “Ya sabır” çekin!