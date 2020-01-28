Canı vergiyi kamu bankaları toplasın istedi!

Özel bankalara ceza yağmaya başladı. Biri 187 milyon lira, diğeri 94 milyon lira ceza aldı. Diğerleri bekliyorlar sıralarını… Kaynak kurudu, ya ne yapacaklardı?

Halbuki yılbaşından önce kesmişlerdi esas cezayı! 1 Ocak 2020 tarihinden beri özel bankalar vergi tahsil edemiyorlar! Ceza korkusundan bu duruma itiraz da edemiyorlar!

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Peki, özel bankalar bu ekonomi çarkının içinde değil mi? Yaptıkları düzenlemenin tek bir tane mantıklı sebebini söyleyebilirler mi? Durun ben söyleyeyim…

İşin aslı, özel bankalara yatan vergi paralarını bir süre ellerinde tutmalarına bile tahammülü kalmayan, zor duruma düşmüş ekonomi yönetiminin son icraatı…

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Belli ki kamu bankaları parayı yandaş müteahhite aktarıp, simitçiyi kurtarma peşine düşünce nakde sıkışmışlar… İşsizlik Fonu'ndan gelen para ile Hazine'den aldıkları avansları da harcamışlar. Çare olarak bunu buldular.

Zira esas ceza mükellefe kesildi. Yıl 2020, istediğin bankaya vergi ödeyemeyeceksin! Sebebi ne? Çünkü canı öyle istedi diye! Vergi ödeyeni buldular da, bir de nasıl ödeyeceğine karışıyorlar.

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Ayda 50 bin lira KDV ödeyen bir firma son gün bu parayı hesaba yatıracak değil sonuçta… Diğer vergiler de var. Parayı kamu bankasında tutar. Kamu bankalarının nakit akışı artar.

Sahi serbest piyasaya ne oldu? Kamu bankalarında milyonlarca yeni hesap açtırılsın. Ödeyeceğin kadar vergiyi talimat verip özel bankadan EFT yaparsın. Kamu bankasının internet sitesine girersin. Vergilerini oradan ödersin ya da vezneye gider, sıraya girersin!

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İstiyorlar ki vergi ödemelerini kamuya taşıyayım, mecburen kamu bankalarına müşteri yönlendirilsin… Sonrasında kart gönderirim, otomatik ödeme talimatı alır fatura ödetirim… Paraları da mecbur hesapta tutmaya alışırlar. Kazançlar artar. Taş yesin özel bankalar!

Vergi ödenecek kanalları çeşitlendirerek mükellefin işini kolaylaştıracağına… Sadece üç banka üzerine bütün yükü bindiren tüccar zihniyetiyle ülke yönetilince… Her hamleleri ülkeyi bir adım daha geri götürüyor.

Niye vatandaş rahat rahat vergisini ödüyor? Şunlara biraz zorluk çıkartalım, hepsini hizaya sokalım!

Güzel kardeşim kamu bankalarını da çıkartın listeden… Benzin istasyonları ile tekel bayilerini yetkilendirin. Vergiyi en sağlam oradan geçiriyorsunuz, bari işi toptan halledin!

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Vergiler artırıldığı halde 2019 yılı vergi toplama hedefi 756 milyar 494 milyon lira olarak açıklanmışken, 673 milyar 114 milyon liralık vergi toplanabildi. 2020 yılı vergi geliri hedefini 785 milyar lira olarak belirledi. Padişahın köprü vergisi gibi… Madem kimse tepki vermedi… “Akşamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz. Mümkünse bir adam daha koyar mısınız?” diye sorsun birisi…