Dolar 7 bitirdi!

Günlerdir dolar kurunda 6.90-7 lira bandında kalmaya çalışan Türk Lirası, büyük bir çekişmeye sahne olan süreç sonrası havlu attı. Dolar 7 lirayı aştı…

Geri döner mi, dönmez mi bilinmez ama cin şişeden çıktı. Kim bilir kim yaptı? Herhalde 18 yıldır ülkeyi yöneten AKP yapmadı! Kötü yönetim ile ne alakası vardı?

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Yılı 5.94 seviyesinden kapatan dolar kuru “1 lira 6 kuruş” artarak Türk Lirası karşısında 4 ayda yüzde 18 değer kazandı.

Zamanında doların sadece “8 kuruş” artmasını Gezi olaylarına bağlayıp ortalığı ayağa kaldıranlar, ilginçtir bugün hiç ses çıkarmıyorlar!

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Başkanlık sistemiyle şaha kalkacağımız yönünde verilen vaatlerde tek şaha kalkan dolar oldu. Alışkanlık olsa gerek, herkes gibi ben de kendisine teşekkür ediyorum.

Biraz daha başa dönersek, 2 Ocak 2018'de 1 Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşılığı; 3.76 liraydı… 2 yılda yüzde 85 kazandırdı!

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Amerika faizleri yükseltti; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika faizleri düşürdü; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika faizleri sıfırladı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Virüs geldi; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Amerika trilyonlarca dolar bastı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Petrol fiyatı düştü; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Türkiye, yurtdışı işlemleri kapattı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

Virüs etkisini kaybetmeye başladı; dolar TL'ye karşı yükseldi.

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Demek ki; sorun bunların hiçbiri değildi! Türkiye tamamen sistemsel bir açmaza girmişti… Başkanlık sistemi bu haliyle çok büyük bedeller ödetir Türkiye'ye…

Bu sisteme geçmek için 2017 Anayasa Referandumu öncesi bütçe tarumar edildi… Bütün kaynaklar kullanıldı…

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Daha nefes almadan 2018'de yeni getirilen başkanlık sisteminin ilk seçimine gidildi… “Mesajını aldım kardeşim, büyük Türkiye için ben de varım!” denildi… Ülke iliklerine kadar büyüklüğü hissetti…Nitekim AKP Başkanı aday olunca harcamalar daha da arttı… Hemen arkasından Rahip Brunson olayı geldi çattı… Trump'ın dediğine göre bir telefonla serbest bıraktırdı. Lakin ok yaydan çıkmıştı!

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2019 yılı nefes aldırmadı… Önce yerel seçimler için son kalan kuruşlar ve Merkez Bankası akçeleri harcandı. Seçim tekrarlanınca iş beka sorunu olarak karşımıza çıktı…

Sonrasında Suriye operasyonları… Dünya salgın hastalığa yakalandı… Bütçe açığı ekonominin kaldıramayacağı boyuta çıktı… Para basıldı.

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Burada esas soru: Dolar mı değer kazanıyor yoksa Türk Lirası mı değer kaybediyor?

2015 yılında 1 Türk Lirası'yla 45 Sırp Dinarı alabiliyorken, bugün 1 lira ile alabileceğiniz miktar sadece 15 Sırp Dinarı'na denk geliyor. Türk Lirası önlenemez bir biçimde değer kaybediyor…

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“Dolar, bütün gelişen ülke paraları karşısında değer kazanıyor” derseniz haklısınız da ufak bir ayrıntı gözünüzden kaçıyor.

Şöyle ki; Rus Rublesi, Polonya Zlotisi, Güney Afrika Randı, Brezilya Reali… Hepsi dolar karşısında tıpkı Türk Lirası gibi değer kaybetti…

İyi de Türkiye geçen yılbaşından beri onlardan farklı olarak kurlar yükselmesin diye Merkez Bankası rezervlerinden 65 milyar dolar satıp heba etti… Sonuç? Pis yedili!