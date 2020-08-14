Gönlümün efendisi Berat Albayrak, günler sonra yüzünü gösterdi… Yandaş haber kanalında canlı yayında… Saltanatın sunucusu; “Ben ekonomiden anlamam” diye başladı.

Berat Bey; “Sorun değil, ben de anlamıyorum” demesi gerekirken, hiç o konuya değinmeden fasulyeden soruları cevaplandırdı.

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“Doların yükselişinde endişelenmeli miyiz” sorusuna Berat Bey; “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” diye cevap verdi. Pişekâr “hayır” dedi…

Şahsen; “O zaman geçmiş olsun” cevabını yapıştırırdım ama Berat Bey, “Dolar borcunuz mu var. Dolarla bir işiniz var mı” diye devam etti.

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Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda… İthal ediliyor kahve de bilgisayar da… Dolarla! Nitekim soruları soran dolarla maaş alsa endişelenmek yerine göbek atardı.

Bana ithal edilmeyen tek bir şey söylesenize çekimin yapıldığı stüdyoda… İzlediğimiz televizyon yerli marka bile olsa parçaları yurtdışından getirilip birleştiriliyor burada!

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Bırak doları geç Bulgar Levası'na… 1 leva, 4.40 Türk Lirası seviyesine çıktı. Maaşını leva ile alan var mı? Türk Lirası'nın neden durmadan değer kaybettiğini soramadı?

Dolar endeksi yani doların fiyatı dünya piyasalarında son 28 ayın en düşüğünde… Türk Lirası neredeyse doların yendiği tek para birimi… Kutlarım emeği geçen herkesi…

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Sunucu da ahmak değil ki! Daha yeni dolar arttığı için benzine 23 kuruş zam geldi.

Elbette petrolü, doğalgazı, hammaddeleri dolar ile alıyoruz diyecek bilgiye sahip… Ancak o yüreğe sahip değil…

Oysa “O makama ekonomiden çok iyi anladığınız için mi getirildiniz?” diye sorsa, ne cevap verecekti acaba? Sorabilir mi? Saf olma!

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Hele Berat Bey; “Yurtdışına gidemiyoruz diyenler var. Vatandaşın böyle bir derdi yok” diye bir cümle kurdu. Beni kendimden aldı!

Vatandaş iki büklüm olmuş evinin yanındaki bakkala gidemiyor.

El alemin emeklisi maaşıyla anasının nikahından Türkiye'de her şey dahil 5 yıldızlı otele geliyor, bizimkinin böyle bir derdi yok, evinde pinekliyor!

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Sokaktan geçen bir vatandaş bu yorumları yapsa ekonomi bilmiyor kapasitesi bu kadar deyip geçersin. Lakin bu yorumu yapan ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı!

Yanında sorduğu her soruya “doğru doğru” diye cevap veren kendisine gazeteci diyen bir zavallı… Vicdanı bile kalmadı mı?

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Geçiş garantisi, yolcu garantisi, hasta garantisini ihaleyi kapan şirketlere 25 yıl boyunca dolar ile ödeme yapacak bir ülkede doların artması niye sorun olsun ki? Cebinden vermiyor ya sonuçta… Hepsi vatandaşın vergisi…

Ülkede dolarla maaş alınmıyor ama Hazine ve Maliye Bakanı'nı dinleyen koşup maaşıyla dolar alıyor.

İşin kötü tarafı, bu konuşma sana bana mantıksız geliyor. Ancak ülkenin belli kısmı için gayet makul açıklamalar… Sorsan ölümüne savunurlar! Zira birkaç ay sonra ceplerinde para kalmayınca onlar da anlayacaklar.