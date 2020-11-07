Doludizgin fakirleşiyoruz…

Kişi başı yıllık 81.000 dolar geliri olan Norveç'in battığını açıklamıştı Erdoğan… Kendisinin yönettiği ülkede yıllık 3320 dolarlık asgari ücretle kriz falan yok ortada… O da iş bulana!

Nüfusun yarısı asgari ücrete talim ettiği bir ülkede çalışanlar artık bir köle… Asgari ücret ile çalışanların elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı insan haysiyetine yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde…

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Her şeye zam mı gelecek ülkede… Ocak 2016'da 403 Euro olan asgari ücret, Ocak 2017'de 377 Euro'ya iniyor. Ocak 2018'de 352 Euro'ya gerilerken, Ocak 2019'da 333 Euro'ya düşüyor. Gelirler devamlı indirimde!

Bugün asgari ücret aylık 232 Euro seviyesinde… “Çok ucuza işçi çalıştırıyorlar” dediğimiz Çin'den de beter halde… Ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini anlatan en iyi gösterge… Bu durumu savunacak yüzsüzlere ne kadar maaş ödendiğine bakmak gerek önce…

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Nitekim ideolojik olarak savunanlar için örnek çok yeryüzünde… Süngerler, denizanaları, denizyıldızları, denizkestaneleri, denizhıyarları beyinleri yok diye ölmüyorlar. Sakin sakin yaşıyorlar ortamlarında… Hiç şaşırmam seçimlerde oy kullanırlarsa.

Sorsan halka fakirliğinin nedenini, çoğu diyecek ki dış güçlerin bitmeyen kini… Bunu ciddiye alıp omuz omuza dünyaya karşı mücadele ettiğimize inanalar var. Öylesine temiz ve saflar… Bu yönetimle en fazla buraya kadar!

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Maaşların azlığı yetmemiş olacak ki, kıdem tazminatını da kırpmaya çalışıyorlar. Milletin çoğu işsiz olduğundan gayet rahat hareket ediyorlar.

Karambolde Meclis'te 25 yaşın altındaki ve 50 ve daha yukarı yaşlardaki işçiler için süreli iş sözleşmesi sürprizi hazırlanıp, pişiriliyor. Torba yasa çorbasının içine konuluyor.

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Böylece kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, iş güvencesinin ve işe iade davası açma hakkı tümüyle ortadan kaldırılıyor. Mis!

Mevsimlik işçi gibi… Hop işe aldım. Hop çıkardım. Kullandım, attım! İnsanlar ya aç kalacaklar ya da karın tokluğuna çok çalışacak, izin yapmayacaklar. Olur da bir gün otobüs geçer biri keyif çayı atar diye yola bakacaklar.

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Tablo ortada… Adamlar yol yaptı, millet aç kaldı! Doludizgin fakirleşiyoruz… Ülkede hesaplanan “yoksulluk sınırı” ve daha dar gelirliler için “açlık sınırı” vardı. AKP literatüre “ölüm sınırı” katkısını yaptı. Kim diyor Türkiye bilimde geri kaldı?

Ekmek ve suyla da yaşama tutunuruz nefes aldıkça… İyi de “biz bu hale nasıl düştük?” diye sorgulamadıkça ileride ne anlatacaksın çocuklarına, torunlarına?