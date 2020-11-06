Dön de bir bak dolara!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP'li milletvekillerine ekonomi sunumu yaptı. Zira başkasına da yapamazdı. Daha bir ay önce açıkladığı Yeni Ekonomi Programı dahil ne dediyse hiçbiri çıkmadı. Bütün hedefler patladı!

Zira AKP milletvekilleri bugüne kadar hangi konuda farklı düşündü ki? Muhtemelen Albayrak anlattı onlar uyukladı… Sahi soru soran çıktı mı?

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Halbuki Hazine ve Maliye Bakanı olarak zamanında Trabzon'da miting düzenledi. Kimse de sormadı, “Hazine ve Maliye Bakanı niye halka seslenir” diye… Dünyada kaç ülkede miting yapıyordur Hazine ve Maliye?

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik” demişti. O zaman dolara bakıyordu belli ki… Sonradan aralarına kara kedi girdi!

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Albayrak, AKP'de vekillere salgın koşullarına rağmen birçok ülkeye göre ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirtti. Mesela hangileri?

Türk Lirası ekonomik göstergelerin hası… Dünyada daha çok değer kaybedeni var mı? Enflasyon, işsizlik, faiz… Hepsi gösterge niteliğine haiz… Kime göre hangisinde daha iyiymişiz?

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Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamının “0'ın üstü, 1'in altı” olarak öngörüldüğünü söyledi. Öngörmesine gerek yoktu ki? Ne istiyorsa söylesin istatistik kurumuna, onlar bakarlar icabına… Peki, bu büyümeyi sağlamak için ne kadar para basıldığını, ne kadar kredi dağıtıldığından bahsetti mi? Bunu sormak hiçbir AKP'li vekilin aklına da mı gelmedi? Türk Lirası neden bu kadar hızlı değer kaybediyor sanıyorlar ki?

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Albayrak, “olağanüstü bir durum, gelişme olmadıkça dövize müdahale edilmeyeceği” mesajı verdiği söylendi. Olağanüstü durumdan kastı neydi? Bugün Türk Lirası'nın durumunu olağan görüyorsa yandık demek ki!

Lakin açıklamanın gerçek meali; dolar artmasın diye 120-130 milyar dolar rezerv erittik, elimizde ne var ne yoksa harcadık bitirdik, bankaları dolar satmaya mecbur ettik… Yine de düşmedi. Madem düşüremiyoruz, bilerek yaptığımız sanılsın bari!

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Dolar yüzde 41 değerlenmiş yılbaşından beri… Hem de 2018'den beri en düşük seviyesinde olduğu halde! Hiç bakma diğerlerine…

Tam bir; “Kurlara gel kurlara… Dön de bir bak dolara… Ekonomiye küsmüşsün, ne oldu sana” vakası… Vakaları saymıyorsak hastası…

Uzaylı istilası mı bekliyor, meteor yağmasını mı?

Dünyada Türkiye ekonomisinin durumunu olağanüstü görmeyen tek kişi muhtemelen kendisi… Ne yalan söyleyeyim, gerçekten kıskanıyorum bu iyimserliğini… Şöyle bir keyif çayı içse uyanır mı sizce?

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Öyle veya böyle… Tek bir çaresi kaldı… Faizlerin yüksek oranda artırılmasını sağlamak… Bu durum da onun elinde değil! Aile büyüğünü ikna etmesi gerekiyor.

Bu sefer öyle 150-200 baz puan faiz artırımı da kurtarmaz! En az 350-400 baz puan gerekir. Geç kalmanın bedeli ve maliyeti her zaman ödenir.

Cebinden verecek hali yok! Vatandaşın sırtına yüklenir. O da bakmaz, görmemezlikten gelir. Sorunları sorun etmezsen sorun değildir!