Ekonomi açıklaması beyaz eşya bayi toplantısı!

Dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım… Ama nerede… Hep aynı nakarat… Yarısı bayat…

Bulabildiğim kadarıyla en az 6 tane “IMF bizden borç istemedi, insanları yanıltıyor” yazısı yazmışım. Hâlâ “IMF bizden borç istedi, arkadaşlara verin dedim” muhabbeti dönüyor. Bunu gözümüzün içerisine bakarak çok rahat söylüyor.

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Yine yazarım, ama vallahi bıktım. Şurada iki satır bir şey karalayacağım, eski yazılarıma dönüp bakmaktan çok sıkıldım. Hep aynı şeyleri mi tekrarlayacağım? Tantana var iş yok, ses var görüntü yok! Nitekim ekonomi açıklamaları beyaz eşya bayi toplantısı gibi… Son satışlar hakkında brifing verdi. Bırakın faizi, doları… Neyinize yetmiyor buzdolabı? Bizim gibilere fazla bile vizyonun bu kadarı!

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Dediği gibi vatandaşın evinde buzdolabı varsa durumu iyi… Çamaşır makinası da yanındaysa daha ne ister ki? Demek bulaşık makinası da var… Bariz zengin!

Eh artık araba almışsa sosyetededir kendisi… Neydi? Hedef 2023 mü? Hayırlısıyla her eve bir ütü! Ütüyü alan arkadaşlar bekleme yapmasın, orta kapıya doğru yanaşsın.

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Ekonomi deyince otomatik olarak başlıyor; dış mihrak, iç mihrak, Gezi Parkı, Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane, dünyaya gönderilen maske… Ne alakası var deme… Hep bunlar ekonomi işte!

Normal şartlarda çıkıp ekonomiyi anlatması gereken kim? Sahi o neden açıklama yapmıyor? Aman aman yapmasın! Acelesi yok… Konuşuyor, yazıyorum sonra aramız bozuluyor!

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Erdoğan konuşmasına bildiğimiz gibi devam etti… “Kur saldırıların etkisiyle yüzde 24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek inşallah” dedi…

Size şöyle söyleyeyim; düşmeyecek! O Merkez Bankası buraya gelecek, o faizi artıracak paşa paşa… Aslında artırdı ama söyleyemiyorlar Cumhurbaşkanı'na…

Bir cesaretini toplasa, çıksa karşısında; “Artırdım be artırdım işte” dese… O da rahatlayacak, piyasa da…

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Hani Merkez Bankası faiz yüzde 8.25 diyor ya, gecelik oran yüzde 9.75'e çekildi… Gösterge faiz yüzde 13.40'da… Bankalar mevduat faizini yüzde 11'e kadar yükseltti.

Normal bağımsız bir Merkez Bankası böyle acayip işlerle uğraşmaz, faizi artırır. Bizde kağıt üzerinde yazanı gerçekmiş gibi kabul etmek kuraldır.

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İşsizlik yüzde 12.9 gösterilir, gerçeğin yarısı bile olmadığını herkes bilir. Fiyatlar yüzde 30 artar lakin enflasyon düşüştedir. Merkez Bankası'nın rezervi çoktan bitmiştir, sorsan 90 milyar dolar var diye kayıtlara işlenir.

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Erdoğan'a birisi söylese… Belli ki konuşmalarınızı hazırlayan arkadaş kopyala yapıştır ile maaş alma derdinde… Yeni bir şey olmuyor mu ülkede?

İşin aslı o da haklı… Ne anlatacak ki ekonomide… Sor bir bilene, yürümez bu iş böyle…

Göreceğiz hep birlikte…