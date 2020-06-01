Ekonomi üzerinde bir şey deniyorlar!

Biz bize olunca… Bankalara uymaları için formüller uydurunca… Formül tutmayıp yeni baştan yazılıp uygulamaya konulunca… Bakın döviz kurlarını aşağı çekmek kısa vadede ne kolay…

Yap-boz gibi… Bir ay önce bankalara tebliğ edilen formül yeniden değiştirildi… Çarkıfelek gibi… İyi de ya yan etkileri…

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Bakın şöyle anlatayım… Defalarca herkes anlattı… Türkiye bir yolla döviz bulmalı…

Her ay milyarlarca dolar ödeme var… En basitinden özel sektörün Haziran ve Temmuz'da 5'er milyar dolar… Türk lirası verip Merkez Bankası'ndan dolar alacaklar…

Yahu ülke ekonomisini yıllarca yöneten ekonomi bakanı Ali Babacan çıktı ne dedi? Merkez Bankası'nın net rezervleri negatifte… Yani?

Kullanılan para, vatandaşın bankalara emanet ettiği mevduatların Merkez Bankası'na yatan munzam karşılıkları…

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Ali Babacan söyledi söylemesine de bunu hesaplamak için Merkez Bankası bilançosuna bakmak yeterli… Siyaset aptalı kandırır ama parayı kandıramaz… Bu devran bitmek üzere… Nitekim çok yakında geniş halk kitleleri daha önce hiç görmedikleri bir fakirlikle boğuşuyor olacak. Belki çoğunun sesi çıkmayacak, basına, medyaya haber olmayacak ama emin olun herkes hissedecek…

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Borcunuz var. Ancak bir kısmını ödeyip kalanı çeviriyorsunuz… Hem de borcu gelirle değil yeni borçlarla çeviriyorsunuz.

Bir yerde tıkanıyorsunuz… Bu tıkanıklığı kısa vadede aşmak için en azından bir süre daha gitmek için yeniden borç bulmak gerek…

Şu anda Türkiye tıkanmış durumda… İçeride para basarak kredi verirsin ama ne yapacaksın dışarıda?

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Sokağa çıkmaya başlayınca düzelmiyor ekonomi öyle kolayca… Cami ve hastane açarak da kalkınmıyor ülke topluca… Milyarlarca liralık kredi batak… İflas etmek zaten yasak! Peki, ne yapsak? Batık krediler arka arkaya yeniden yapılandırılacak. Haliyle batık kredi oranı tabii ki düşük çıkacak! Yalandan da olsa rasyolar bozulmayacak.

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İyi de bankalar yeni kredi vermek için kaynağı nereden bulacak? Bulamayacak! Yurtdışından ekstra borçlanamıyoruz, mevcut olanı bile eksik döndürüyoruz. Maliyetler her geçen gün yükseliyor. Kimse ucuza kredi alamıyor. Devletin kurumları özel bankaları zorluyor. Kredi risklerini kontrol etmesi gereken kurum risk almayan bankaları cezalandıracağını açıklıyor! Daha fazla kredi vermezsen cezayı ödersin diyor.

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Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde ve bizim gibi gelişen ülkelerde örneklerini aradım. Bırakın benzerini uzaktan benzeyenini bile bulamadım!

Alınan bu karar ne uluslararası kurallarla ne de serbest piyasa ile uyuşuyorlar. Belli ki ülke üzerinde bir şey deniyorlar! Emin olun bu deneylerin faturası hep vatandaşa patlar…

Beton virüsü

Belli bir sektöre maliyetinin altında kredi vermek milletin parasını peşkeş çekmektir. Orası net! Kamu bankaları faizleri mutlak zarar edecekleri oranlara çektiler. Görev zararı olarak addedecekler. Kim verdi bu görevi? Orası belli!

Bizzat ilgili bakan dile getirdi… Konut kredilerinde yüksek faiz indirimi geliyor. Bunlar çok tehlikeli hareketler.

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Gerçekten yapıp yapabileceğiniz bu kadar mı? Harcanabilir geliri artmadığı gibi azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi var mı?

Ülke ekonomisini düzeltsen insanların gelirleri artacak. Dileyen ister nakit ister krediyle gidip evini alacak. Bir de bunu yeni paket diye açıklıyorlar! Türkiye'yi ekonomik krize sokanlar inşaatı kurtuluş reçetesi olarak sunuyorlar. Tekrar ve tekrar…

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Yurtdışından zar zor yüksek maliyetli bulduğun parayı yine betona gömüyorsun sonra da ekonominin düze çıkmasını bekliyorsun. Çok beklersin!

Güzel kardeşim ülke ekonomisi tenhada… İnsanların gelirleri düşüyor. Bütçe tam takır kuru bakır… Vergi üzerine vergi geliyor. Sonbaharda iflas etmeyen şirkete neredeyse madalya takacaklar.

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İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar bunlar 15 yıllık kredi vereceğiz diyorlar. Var mı 2.324 lira asgari ücretten ev alacak kadar para artıran? Hani dar gelirliyi kurtaracak projeleri? Ülkede 6 milyondan fazla işsiz varken düşündüler taşındılar akıllarına yine beton mu geldi!

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Bu duyuru yapıldıktan sonra konut faizinde indirim yapılmazsa daha da fena! “Madem faiz düşebilirmiş, biraz daha bekleyeyim” düşüncesi ağır basar, olacak satışlar bile sarpa sarar… Kim bu inşaat virüsünü enjekte ettiyse bu ülkeye… Dış mihrak aramaya gerek kalmadı ötede beride…