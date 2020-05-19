Ekonomide “S” tipi sıvama modeli!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, çok kritik, üstüne üstlük ekonomik açıklamalarda bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu değil miydi? Ne ara ekonomi uzmanı kesildi?

Salgın sonrası Türkiye ekonomisinde “V” tipi ekonomik sıçrama modeli bekliyor kendisi… Nedir “V modeli” derseniz harfin tipine bakınız.

Yukarıdan aşağıya düşüp aynı hızla yükseliyor. Sahi Türkiye ne zaman yukarı çıktı? İnsan ister istemez onu düşünüyor.

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Zira ayıp ediyor. Ekonomide iniş yaşamadık ki! Ne zaman sorsak ülke devamlı sıçrama halindeydi. Hatta “H” tipi haşmetliydi… En azından bize öyle denildi. Dikkat edelim de üstümüze başımıza sıçramasa bari…

Belki de verginin “V”sinden bahsediyordur. Daha çok vergi getireceğiz demek istiyordur. Gizliden mesaj veriyordur.

Ben bu sıçrama hamlesinin ardından “S” tipi sıvama ve üzerine “T” tipi tüy dikme bekliyorum. Benim asıl korkum “Ç” tipi “çekirge” modeli… Daha önce bir-iki sıçramış, hakkımızı kullanmıştık sanki…

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Mahir Bey'in piyasa analizleri biraz sıkıntılı… Tam bir yıl önce yerel seçimler arifesinde müjdeyi verdi; “Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini” söyledi. O konuşma sırasında dolar 5.25 seviyesindeydi!

Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 6 seviyesini geçti, sonra 7'yi denedi... Kendisine güvenip ellerindeki doları satıp zarar edenlere var mı bir söyleyeceği? Tazmin edecek mi?

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İşin ilginci dört bir köşesinden Amerikan, İngiliz, Japon ekonomistleri dünyanın kolay kolay toparlanamayacağını söylerken, onlardan fellik fellik para arayan Türkiye sıçrama halinde.

Sana para veren ülke sıçrayamıyor, sen ondan borç alıp zıplıyorsun. Belli ki hayallerde yaşıyorsun! Şu bizim Tekirdağ'daki arsayı satsak o parayla da dükkan açsak diyen dayıma benziyorsun!

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Şahsi beklentim “M” tipi… Düşe kalka ancak gider bizim ekonomi… Arkasından şemsiye formasyonu bekliyorum. Sonbahar yağmurlarıyla beraber açılır diyorum.

Bir diğer ihtimal, derinde yüzen balık misali “Z” tipi… Dipte sürünerek gidiyorduk. Adalet, kalkınma, özgürlük ve demokraside 40 yıl geriye gittik. Sürünmeye oradan devam ettik.

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Türkiye'de her şey normale dönse, tam gaz üretse malı kime satacak? Dünyada öyle bir pazar var mı ki? Geliri düşen iç piyasa yeterli gelir mi? Biz ne yaparsak yapalım talep olmayacak!

Türkiye'ye bu yaz turist gönderebilecek 10 ülke ismi saysana… Ne Almanya, ne İngiltere ne Rusya… Gelen turistler yüzünden salgın ya tekrar coşarsa? Yine mi insanları evlere kapatacağız acaba?

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Mahir Bey, engin ekonomi bilgisi ile “örümcek ağı” teoremini illaki bilir. Ben bilmeyenler için söyleyeyim; tarımda bu yılın mahsulü geçen yılın fiyatlarına bağlıdır. Geçen yıl nedeniyle tarım bu yıl nane… Oradan da bir şey bekleme…

Ne diyeyim? Geldi yine tipini sevdiğim ekonomi modeli… İster “V” ister “Ğ” olsun… Ne fark eder? Ülkece fiili olarak batsak bile, batmadığımıza inandırılabilecekleri milyonlar var memlekette…