Ekonomide sırtımız minderde!

Tatlı, tatlı esip duran meltem yeli gibi Berat Albayrak'ın açıklamaları bir ferahlık getirdi. “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez” falan dedi…

Bozmak istemem bu hayali lakin ne yapacağız ufak pürüzleri?

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Gelin beraber eğilip bükülen istatistiki rakamlar yerine gerçeklere bakalım…

Ülkenin nüfusu 83 milyon kişi… Çalışabilir nüfusu 63 milyon kişi… Çalışan sayısı 26 milyon kişi… Ülkede çalışan her 1 kişi, kendisi ile beraber 3.2 kişiye bakıyor.

Benzer nüfusa sahip Almanya'da 45 milyon kişi çalışıyor.

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Yani, “Biz gücümüzü bu ülke için çalışamayan, üretemeyen fakat destek veren milyonlardan alıyoruz” dese yeri…

Ekonomi hakkında konuşuyorsa bıraksın bileği, sırtımız minderde… Tuş olduk, kalkmıyor geri… Türk Lirası'nın değer kazandığı dünyada herhangi bir ülkenin var mı para birimi? Tamamı karşısında değer kaybetti…

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Kimse bileğimizi bükemez derken 2.5 milyar dolara satın alıp kullanamadığımız S-400 füzeleri aklıma geldi! Ne oldu onlara sahi?

Amerika ile ilişki durumumuz; kötü! Avrupa ile ilişki durumumuz; çok kötü! Rusya ile ilişki durumumuz; karışık! İran ile ilişki durumumuz karışık! Kuzey Afrika ile ilişki durumumuz; kötü! Arap Dünyası ile ilişki durumumuz; kötü!

Dünya gözüyle halimiz Kuzey Kore'den nispeten iyi, İran'dan hallice… Sevmiyor Türkiye'yi kimse!

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Yurtta kavga, cihanda kavga politikasıyla yol bitiyor burada… İçeridekiler hain, dışarıdakiler düşman, bir tek kendileri bu vatana sahip çıkan!

Dünyada neden tek başımıza kaldığımızı anlıyor muyuz? Yoksa yine mi görmedik, duymadık, bilmiyoruz!

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Hiçbir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa bizim sorunumuz değildir, faizleri artıran lobilerdir, ekonomiye operasyon çekilmektedir. “Biz batırdık” demek yürek işidir!

Sanırsın ki; Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girmiş de bu arkadaşlar kurtarmaya gelmiş.

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Ona zam, buna vergi, şuna para… Sadece yemek yiyip, kira ödeyip, köprüden geçmek için mi geldik dünyaya? Türkiye'de doğanlar için artık bu böyle galiba!

Türkiye ekonomisi yıllardır karanlıkta… Belirsizlik, bilinmezlik söz konusu… Her an sert bir kırılma olabilir. Bu durumdan korkmamak cesaretten değil, olsa olsa cahilliktendir.

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İran'ın kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin 100'de biri kadar tahmini rezerv bulduğumuz için söyleniyorsa bunlar…

Kasaptaki ete soğan doğramam… Önce rezervi kanıtlasınlar. Sonra İran'ın haline baksınlar. O da bitince ellerine hesap makinası alıp hesaplasınlar. Yıllık getirisi en iyi ihtimalle 2.5 milyar dolar!

Ne söylesen yiyor zaten o milyonlar… Her daim gideri var! Bunu doğalgaza zam yapınca bir zahmet tekrar anlatsınlar.