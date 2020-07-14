Ekonomik krizde bir hayır var!

“Her şeyde bir hayır vardır” derler ya… Belki de Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz Allah'ın bir lütfu… Para olsaydı kazmaya başlamışlardı çoktan Kanal İstanbul'u…

İklim, habitat, ekosistem, flora, fauna, Montrö Sözleşmesi, ulusal güvenlik, kara lojistiği, jeostrateji, deprem falan bunlar da neymiş ki… Ver parayı gör kanalı…

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Neyse ki Türkiye'de para, dünyada bize borç verecek fazla ülke kalmadı. Zaten dünyada kredi verecek ülkeler belli… Hangisi ile aramız iyi?

Zira her ülkenin kapısını çaldık. Sadece nasihat aldık! Bir şey deneyelim, hepsiyle dalaşmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı himayesinde virüs yardım paketleri dağıtmak ne kadar işe yaramış onu görelim!

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Aramızın iyi olduğu ülke var; Katar… Geçen gün ziyarete gittik, anladığımız kadarı ile onlar da sıkışıkmış bu aralar… Petrol fiyatları düştüğü için o da artık buraya kadar…

Ülkenin geçmişten kalan büyük parası var. Peki, o parayı kendileri mi yönetiyorlar? Katar'ın bastığı parada sorun yok ama döviz olarak İngiltere'de yatanlarda sıkıntı var. İzin almadan hiçbir yere yollayamazlar!

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Ne hale düştük? Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Memlekette işler halen borç harç ile yürüyor. Taşıma su ile değirmen dönüyor.

Bu kanal, mevcut ekonomik durum ile yapılamayacağına göre mahcup olacağız Katar Emiri'nin annesine… O kadar da 44 dönüm tarla aldırmıştık anne Şeyha Moza'ya… Tam da Kanal İstanbul güzergâhında…

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Kanal İstanbul'un çevresindeki imar planları onaylandı. Şeyha Moza'nın aldığı arsa turizm-ticaret alanı oldu. Değeri katlandı.

Tamam, senin için benim için iyi para da, söylendiğine göre Şeyh 500 milyon dolarlık uçak hediye etti Cumhurbaşkanlığı'na… Bahşiş diye verir o arsayı bu durumda…

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Katar Şeyhi istese parasının faiziyle Boğaz'daki tüm yalıları alabilecek zenginlikte… Ne idüğü belirsiz yerden 44 dönüm gibi küçük bir yere tenezzül etmesi bana pek gerçekçi gelmedi.

Kuvvetle muhtemel başka bir hikaye yatıyor o işte! Aman bize ne? Altından çapanoğlu çıkmayan iş mi var ülkede?

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Kanal'a dönersek, Ayasofya'yı açmaya benzemez… Milyarlarca dolar yatırmak gerek!

Borç verecek ülke parayı ne yapacağını sorar… “Su yolu kazıp ikinci bir kanal açacağız” dersen arkasına bakmadan kaçar!

Bedavası varken saf gemi kaptanları para ödeyip daracık tünelden geçecek. Türkiye paraya para demeyecek. İnanmak için ciddi anlamda saf olman gerek!

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Hadi diyelim biri çok deli sevdi, Türkiye'ye ciddi miktarda borç verdi. Bakın burası çok önemli… Parayı sadece kanala yatırmak, itibardan tasarrufa sebep olur. Biliyorsunuz 2021 model Mercedes'ler çıkıyor. Yeni ciplerin eli kulağında… Çakarlı Audi'ler sırada…

Kamuya, özellikle de Cumhurbaşkanı'nı temsil edecek 81 ilin vali ve kaymakamların altlarına üçer dörder tane çekmek gerek.

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Bu krizin en büyük artısı bu oldu. Sonbaharda faturanın tamamı önümüze çıktığında, bırakın kanalı Türkiye çok ciddi para sorunlarıyla karşılaşacak.

Belki bu kriz sayesinde İstanbul kurtulacak lakin aynısını ekonomi için söylemek kolay olmayacak!