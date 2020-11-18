Emin adımlarla kraldan çok kralcılığa!

TİM… Türkiye İhracatçılar Meclisi… Başkanı, İsmail Güle… Aynı zamanda DEİK Başkan Yardımcısı, Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis Üyesi, İKV Yönetim Kurulu Üyesi… Galiba bitti!

Bir söylemi dikkatimi çekti. Kuvvetle muhtemel matematik ile arası pek de iyi değil… Yoksa niye böyle bir demeç versin ki?

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“Endonezya-Türkiye ikili ilişkileri kapsamında, iki ülke arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi kendisi…

Açıklama tam da sal ipi uçurtma uçsun tipi… Olabilir mi? Mümkün değil! Bildiği halde bunu böyle söylüyorsa, yazık! Bilmediği için söylüyorsa, vahim!

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Şu emin adımlara bir bakalım… Arada 10 milyar dolarlık hedefi de aklımızda tutalım!

Endonezya-Türkiye ticaret hacmi 2001 yılında 235 milyon dolardan, 2019 yılında 1.5 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. Yani 18 yılda 6 kat artıyor.

Bugünden hesaplarsak 2023'e kaç yıl kalıyor?

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İşin fenası keşke ticaret hacmimiz hiç artmasa… Olduğu yerde kalsa!

Türkiye, Endonezya'ya 2019 yılında 277 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ise geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 13.5 düşüşle ihracatımız 183 milyon dolara indi!

Yılı muhtemelen geçen yılın da altında 240 milyon dolar ihracat tutarıyla kapatacağız. Yaklaşık 37 milyon dolar daha az mal satacağız. Bravo bize! İhracatımız düşerken aynı zamanda büyük bir başarı yakalamışız!

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Daha beteri… Endonezya'dan 2019 yılında 1 milyar 220 milyon dolarlık ithalat yapıyoruz. Sattığımızın 4.5 katı kadar mal alıyoruz! Kendimize hâlâ “başarılı” diyebiliyoruz!

İhracat düşmüş mü? Düşmüş! Dış ticaret açığı veriyor muyuz? Veriyoruz! Ticaret hacmimiz artarsa, aynı oranlamayla bu açık Türkiye aleyhine yıllık 7 milyar 150 milyon dolar civarında olacak.

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Bunun suçu İsmail Gülle'de değil tabii ki de… İyi de övündüğü başarı bunun neresinde? Keşke Türkiye hedefe emin adımlarla ilerlemese…

Sadece Endonezya ve Türkiye arasındaki felaket ticaret dengesizliğine bakarak hâlâ olumlu mesaj verebilmek için başka bir boyutta yaşıyor olmak gerek!

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“TİM olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın ekonomide ilan ettiği reform süreci kapsamında Yeni İhracat Seferberliği başlattık” tweetinden de şunu anladım…

“Eğer Erdoğan, ekonomide reform süreci ilan etmeseydi biz yerimizde oturacaktık. İhracat falan yapmayacaktık. Şimdi ihracat seferberliği ile bir zahmet daha fazla para kazanmaya bakacağız. Onu da ülkemiz için yapacağız. Yoksa şirketlerimizin daha fazla para kazanmak için ihracat yapması çok da umurumuzda değil” gibi bir şey herhalde…

Madem yapabiliyorsun illa reform süreci ilan edilmesini mi bekliyorsun?

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Şöyle söyleyeyim; konulan bu hedeflerin tutma ihtimali, kırmızı ışıkta duran turuncu ejderha görme ihtimalinizden daha azdır.

Bir ara, ihracat 2023 yılında 500 milyar dolarda deyip yardıra yardıra gidiyorlardı. Geldik mi 2021 yılına… Hadi siyasi söylemleri anlarım da… Neden baş koyuyorlar kraldan çok kralcılığa?