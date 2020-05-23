En kısa fıkra: Türkiye Avrupa’da 1 numara!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; “Tarımda tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktık!” dedi. Dünyanın en kısa fıkralarından biri olabilirdi. Zira kimse gülmedi.

Sonrasında fıkranın devamını getirdi; “Bunu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte başardık. Tarımsal üretimimiz Hollanda, Fransa, İspanya gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı!” diye ekledi. Yine güldüremedi!

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Ülkede Tarım Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda bir ciddiyet beklersiniz değil mi? Boşuna beklemeyin. Ne versek yiyorlar mantığı hâkim…

Maalesef bunları ciddi ciddi söyledi. Önceden atıp tutmanın da adabı vardı. İnsanlar direkt “salak” yerine konulmazdı. En azından bir iki anlamlı veri gösterilir, inandırmaya çalışırlardı. Şimdi kayış tamamen koptu.

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Yeni sistem sayesinde adaleti, demokrasiyi, insan haklarını çok geride bıraktık. Artık gözle görünmüyor. Orada haklı!

Ülkede insanlar nasıl alışmışsa yalana, “ülkenin yönetim biçimi” sanıyor. Kimse yalanı kınamıyor!

O kadar rahat söylüyor ki, şahsen “Ben mi başka ülkede yaşıyorum?” diye şüphelendim. Bu ne gamsızlık arkadaş! Bizim bilmediğimiz yönettikleri başka bir Türkiye daha mı var?

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Belki de kendisini Hollanda Tarım Bakanı sandı. Buna gerçekten inandı! Karşılaştıralım, görelim, bilelim, öğrenelim. Tarım Bakanı'nı bir yerde görürsek yüzünde söyleyelim ki o da bilsin…

Türkiye 83 milyon nüfusu ile Hollanda'nın 5 katı insan sayısına ve 7 katı tarım alanına sahip bir ülke… Hollanda deyince de tabii ki bütün ülke tarladan, meradan oluşmuyor.

Yine de Hollanda'nın geçen yıl yaptığı sadece tarım ihracatı 105 milyar doların üzerinde… Avrupa “1 numarası” Türkiye'nin ise geçen yıl yaptığı tarım ihracatı yaklaşık 18 milyar dolarla bunun beşte birinden de az.

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Fransa… Adamların dünyaya sadece şarap ihracatı 10 milyar dolar… Sattığı bildiğin çöpsüz üzüm… Suyunu çıkartıp Türkiye'nin yaptığın bütün tarım ürünleri ihracatının yarısından fazla ciro elde ediyorlar.

Son verilere göre Türkiye 126 ülkeden sebze ve meyve ithal ediyor. Dünyada kaç ülke var ki zaten? Kimden ithal etmiyorsak o ülkeleri de bulalım, koleksiyonumuza katalım. Eksik kalmasın!

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Fındık, incir, kayısı, kiraz, haşhaş, kuru üzüm ve ayva üretiminde dünya lideriyiz, iyi güzel… Ayrıca, zeytin, mısır, elma ceviz, şam fıstığı, vişne, yaş üzüm gibi birçok ürünün üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız. Gayet iyi… Peki, para nerede? Yok!

Yaklaşık 18 milyar dolar ihracat yapabilmek için bizde tarım sektörünün kullandığı kredi 115 milyar lira… Çiftçi bu parayı nasıl geri ödeyecekse? Ödeyemeyecek! Toprağını satıp gidecek.

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Toprağa atsan Mars'ta bile yetiştirirsin patatesi… Öyle bir bitki… Çiftçi mi kaldı memlekette? İhracatını yaparken, ithalat noktasına gelindi.

Elin Suriyelisi mayınlı topraklarda patates yetiştirip bize satıyor. Sadece patates mi? Pamuk, kimyon, bakla da geliyor Suriye'den…

Net ithalatçı durumunda Türkiye… Tarım Bakanı hâlâ fıkra anlatma peşinde!