En popüler meslek: İşsizlik

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, yakın gelecekte internete koyulacak yasakların taşlarını döşerken; “Halbuki bizim gerçekten üretken, kabiliyetli, cevval gençlerimiz var” dedi.

İşte bu 15-34 yaş grubundaki cevval gençlerin 2 milyon 562 bini işsiz! Üretken ve kabiliyetli gençlerin 10 milyon 300 bini iş gücüne dâhil değil…

Dahil edip işsiz olarak kabul ederlerse, işsizlik verileri daha da felaket gelir. Bu sebeple ortamlarda soran olursa, gençler iş aramıyorlar, iş beğenmiyorlar denir!

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Hatırlar mısınız AKP'den önceki nahoş kriz yıllarını? Hani 1994 yılında yaşadığımız bir ekonomik krizi vardı. İşsizlik yüzde 8.5'teydi…

Ya 2001 yılında yaşadığımız devasa ekonomik kriz anımsayan var mı? İki koyun versen güdemeyenler yüzünden işsizlik yüzde 10.6'ya fırlamıştı!

Neyse ki artık ülkede ekonomik krizler yok. İşsizlik yüzde 13.3'te! Zira bunun adı kriz değil, dengelenme… “Türkiye krizden güçlenerek çıktı” demişti. Hangi kriz olduğunu söylemedi ama bu çıkmış hali!

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Tabi ki arada işsiz hesaplama yöntemi değiştirildi. Eğilip bükülen rakamlara rağmen işsiz sayısı 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi. Yoksa ohoo…

Neyse ki yapılan açıklamayla; “İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak” denildi. Dikkat ederseniz işsizlik değil işsizlik verilerinde düşüş olacağı söylendi.

Nasıl olacak derseniz; Son 1 yılda çalışma çağındaki nüfus 944 bin kişi artarken sadece 182 bin kişi iş gücüne katılmış. Bu durumda 762 bin kişi muhtemelen gecelere akmış!

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Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun, şu işsizliği yüzde 5 seviyelerine indir değil mi ama! Yakışıyor mu bize? Bunun da inananı yok, onun da olmayacak. Lakin şekil olarak güzel duracak!

İşsizler de elini taşın altına koysun, iş arayıp ortalığı karıştırmasınlar! Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde aceleleri ne?

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Bir de nur topu gibi 5 milyon Suriyeliyi besliyoruz. İnsani destek adıyla, kardeşimizdir ayağıyla milyonlarca mülteciyi daha azına, daha fazla ve kayıtsızca çalıştırıyoruz.

Çıkar Türkü, al Suriyeliyi… Ne SGK ödersin, ne vergi… Ya kendi ülkende mülteci gibi çalışacaksın! Ya da işsiz kalacaksın!

Neyinize yetmiyor ayda 1500 lira? Ümmet sigortasız çalışırken siz istiyor sigorta? O zaman başka kapıya!