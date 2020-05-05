Herkes ilan edilen enflasyon verilerinin gerçek olmadığını biliyor. Neyin tartışması yapılıyor? İşin ilginci en koyu AKP'liler bile açıklanan enflasyona inanmıyor. Seslerini çıkartmayıp biat ediyor.

İnsanoğlu bu… Arada kaçıyor tabii… Mesela İstatistik Kurumu; nisan ayı enflasyonunun yüzde 0.85 ve gıda enflasyonunun yüzde 2.53 oranında yükseldiği açıkladı.

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Yandaşlığından şüphe etmeyeceğimiz Türkiye Gazetesi enflasyon açıklanmadan bir gün önce 3 Mayıs günü bakın ne yazdı?

“Önce salgın, ardından da Ramazan ayı ile birlikte gıdaya olan talep artarken, tüketicinin can havliyle alışverişini aceleye getirmesini fırsat bilen vurguncular sebzeden meyveye, kuru gıdadan şarküteriye kadar, iki ayda yüzde 50'yi bulan zam yaptı.”

Buna halı sahada “adamın gol diyor” denir! Belli ki İstatistik Kurumu çalışanları markete, pazara pek gitmemiş, evden çalışmış. Sahi çalışanlar fiyatları nereden almış?

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Gelelim Diyanet İşlerine… İstatistik Kurumu enflasyonun yıllık bazda yüzde 10.94 oranında yükseldiğini açıkladı.

Diyanet'in belirlediği 2019-2020 fitre rakamlarını karşılaştırdığımızda, geçtiğimiz yıl kişi başı fitre fiyatı 23 Türk Lirası olarak belirlenmişti.

Diyanet, 2020 yılında fitre fiyatını 27 Türk Lirası olduğunu belirtti. Fitre fiyatı yüzde 17.40 artırıldı.

Diyanet bile İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyonu ciddiye almıyorsa, Allah'a havale etmek kalıyor bana…

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İşin enteresan tarafı nisan ayı boyunca lokanta ve oteller kapalıyken, fiyatları bir önceki aya göre sadece yüzde 0.12 artıp enflasyonu düşürmüş! Sepetteki ağırlığı da az buz değildir. Yüzde 8.67'dir.

İstatistik Kurumu çalışanları fiyatları hangi otel, hangi lokantadan aldıklarını söylerlerse hiç değilse ceza kesilir. Devlete gelir kaydedilir!

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Açıklanan enflasyon rakamlarına bakarsak yılbaşından beri toplam yüzde 3.16 fiyat yükselişi yaşanmış sepette…

Dolar fiyatındaki artışa bakalım. Yıla 5.94 Türk Lirası ile başladı dolar fiyatı… Nisan ayını 7 liradan kapattı. Yaklaşık yüzde 18 artış oranı… İthal ürünler dolardaki artışa rağmen hiç zamlanmamışlar. Ne güzel!

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Hadi hepsinden geçtim. İstatistik Kurumu'na göre sepetteki 418 ürünün 87'sinde fiyat düşmüş. Nitekim 67'sinde fiyat değişmemiş. Kurum tam 270 ürünün fiyatının artığını belirlemiş. Burada kurum sanki biraz kendiyle çelişmiş!

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Yeni başkanlık sisteminin en büyük avantajlarından bir tanesi de fiyatlar ne kadar artarsa artsın enflasyonun hiç artmaması.

İşin acı tarafı kamuya ait kurumlara olan inancın azalması ve yok edilmesi… Beğenmedikleri AKP öncesi yıllarda açıklanan resmi verilerin sorgulanması akla bile gelmezdi. Dediği gibi; Türkiye nereden nereye geldi?