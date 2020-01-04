Enflasyona inanan var mı?

İstatistik Kurumu artık iyice “Sonunu düşünen kahraman olamaz” ilkesine göre açıklamalar yapmaya başladı. Devletin tepesi dahi gelecek stratejilerini böyle dile getirirken normal değil mi? Ülke topyekûn Kurtlar Vadisi!

Tamam, Sayın İstatistik Kurumu… Güldük, eğlendik, hatta açıkladığın verilere göre faizleri bile düşürdük. Lakin artık 2019 boyunca fiyatlar yüzde 11.84 arttı diye bizimle dalga geçme!

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Anketler, araştırmalar senin işin… Sorsana bakalım kaç kişi inanıyor, insanların yüzde kaçı gerçekçi buluyor açıkladığın verileri? Hayvan terli! Yer de, zor olan hazmetmesi…

Genci, yaşlısı, yandaşı, muhalifi herkes bu açıklananların gerçek olmadığını biliyor. Bundan daha trajik ne olabilir ki?

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Hadi yine kağıdın kalemin belini kırıp enflasyon açıkladılar. Peki, 2004 yılında enflasyon yüzde 9.32 seviyesindeyken, 2020'ye yüzde 11.84 ile girilmesi hakkında ne düşünüyorlar?

Bu arada enflasyonun hesaplandığı sepetler değişti, ayarlamalar yapıldı, ağırlıklar kaydırıldı, arkadaşlar ilgili kurumun başına atandı… Düşmedi, düşürülemedi. Siz hâlâ ekonomi yönetiliyor diyorsanız… Yılları boşa akıtmışız…

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Yine de tebrik etmek gerek! Vergilere yapılan zammın yarısı kadar enflasyon çıkartabilmek sana güvenen arkadaşın Berat Albayrak'ı yanıltmıyorsun, işini layıkıyla yapıyorsun demek…

Açıklanan enflasyon verilerinin özeti; geçen yıl 10 liraya aldığını bugün 11 lira 18 kuruşa alıyorsun. Nereden aldığını bize neden söylemiyor? Bizim de haberimiz olsun!

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Yeni yıla girdik, temiz sayfa açtık. Eyvallah da bir plan, program göreniniz oldu mu sağda, solda… Yeni vergiler koymak dışında? Hey maşallah, hadi inşallah ile ekonomi yönetiliyor. Aksiyonları niyet tutmaktan ibaret…

İnsanın içi burkuluyor tabii… Bu sene yapmayacak mıyız, Enflasyonla Topyekûn Mücadele kampanyası? Açılmayacak mı tanzim satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları? Zabıtalar basmayacak mı patates depolarını?

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Yurtdışından mal almadan üretemeyen, tüketerek büyüyen bir ülkede bankalara baskı yaparak faizleri ve enflasyonu kontrol edebileceğini zanneden birbirinden yetenekli yöneticilerimiz var.

Kuru baskıla, faizi baskıla, zamları baskıla, iflasları baskıla, Merkez Bankası'nı baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla… Bunları da hep halktan sakla… Yanlış istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda… Sorsan, büyük oyunu bozuyorlar akıllarınca…