Enflasyonda at yalanı Pinokyo görse kıskanırdı!

Enflasyon kelimesi Fransızca kökenli… Latinceden oraya geçmiş kendisi… Latince anlamı “üflemek” demek… İstatistik Kurumu da enflasyon rakamlarını üflediğine göre şaşırmamak gerek!

Üstüne üstlük Hatay Valisi enflasyon rakamlarını onayladı. Üzerine konuşacak fazla bir şey kalmadı. At yalanı, Pinokyo görse kıskanırdı!

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Berat Albayrak'a bağlı kurum enflasyonu açıkladı; fiyatlar yüzde 0.35 arttı. İstanbul Ticaret Odası enflasyon rakamlarını açıkladı; fiyatlar yüzde 1.13 arttı. Üç katından daha fazlası!

Biri devletin resmi kurumu, diğeri de koskoca ticaret odası… Yakında fırçayı yerler, açıklamadan önce iki kere düşünürler.

Enflasyon sepeti harcama gruplarına ayrılır. Şubat ayında fiyatı en çok düşen ikinci harcama grubu; tütün ve alkollü içecekler… Sağ olsun artışı frenlediler…

Şu şansa bakın ki, geçen ay enflasyon sepetinde ayarlama yapıldı. Tütün ve alkollü içeceklerin ağırlığı yüzde 4.23'ten yüzde 6.06'ya çıkartıldı. Yüzde 43 oranında artırıldı.

Geçen yıl öyle kallavi zamlar yapıldı ki, bu yıl artık bu kesime zam yapılmayacak olması nedeniyle yükselttiler sepetteki ağırlığı… Ufak tefek cinlikler işe yaradı!

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Dünyada enflasyon yokken, bizde fiyatlar yüzde 12'den fazla artıyorsa bir de bundan sonrasını düşünün. Enflasyon el âlemde kedi, bize ejderha…

Avrupa'da enflasyon bir türlü artmıyor, adamlar karalar bağlıyor.

Amerika, “Her türlü önlemi aldık, bu enflasyon mutlaka artacak” diye algı yönetimi yapıyor.

Japonlar enflasyonun gölgesini görünce bayramlıklarını giyiyor.

Ayıptır söylemesi, Suriye'de enflasyonun seviyesi yüzde 3.8 gibi… Suriyelilerin ölümü göze alıp kaçmaya çalıştığı Yunanistan'da enflasyon eksi yüzde 0.20…

Bizde de bıraksalar, ekonomiyi yönetmeye çalışmasalar neredeyse kendi kendine düşecek!

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Merkez Bankası'nın gelirlerine, ihtiyaç akçelerine el koymalar var ya… Para basmak demek aslında…… Enflasyon olarak çıkacak karşımıza…

Tüketimi kredilerle teşvik eden, hatta bankalara baskı yapıp zararına kredi verdiren ve buna karşılık üretimi gelişmeyen bir ülkede… Enflasyon nasıl düşer söylesene?

Bakmayın her şeye haftalık zam gelmesine… Birlik ve beraberliğimizi test ediyorlar belki de…

Sonrasında ver elini dış mihraklar… Ekonomimize saldıran yabancılar… Sen bunları bilmezsin Bay Kemal!

Tam 22 yıl önce çekilen Savaş Ay'ın programını hatırlıyor musunuz?

Galiba enflasyonun şifreleri o programda gizli! Yoksa Erdoğan sabah akşam bize neden onu seyrettirsin ki? Sağlığında bu kadar seyredilmedi rahmetli…