Gündemi ekonomiden uzaklaştırma çabaları!

İktidarın taktiği, futbol maçında topu uzaklaştırmak için dan dun vuran defans oyuncusu gibi… Konu ekonomiye gelmesin de nereye giderse gitsin.

Ayasofya'nın ibadete açılması, darbe tartışması ve son olarak Erdoğan'ın; “Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız” ifadeleri…

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Biz kararlıyız da, Avrupa Birliği haberdar mı bu karardan? Yahu daha iki yıl önce Erdoğan umudu kesince, Avrupa Birliği müzakereleri konusunda Türkiye'nin referanduma gideceğini söylemedi mi?

“Avrupa Birliği konusunda bize düşen, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” diye konuşmadı mı? Hani halka soracaktı?

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İngiltere birlikten nasıl çıktı? Halka sorup! Biz de çıkarız! Ancak farklı olarak biz giremediğimiz bir birlikten çıkma oylaması yapacağız. Dünya bize neresiyle güleceğini şaşıracak… Eğlenceli olacak!

Sahi, hani Avrupa bize operasyon çekiyordu? Üst akıl Londra… Hatta portakal bıçaklamıştık, ders alsın Hollanda… Berlin zaten Nazi, öyle demişti kendisi… Çaresizlik kötü şey tabii…

Bırak AB üyeliğini alabiliyor musun vizeyi?

Maske yardımı yapınca Avrupa Birliği'ne gerçekten alıyorlar mı bizi? Bırakın üye olmayı sadece vize işini halletsinler, bir ay boyunca bu köşede A Haber gibi yazı yazmayan yeşil başlı ördek…

Oysa vizesiz dolaşım anlaşmasını 23 Kasım 1970 tarihinde imzalamasına rağmen vize muafiyetine sahip olmayan tek ülke halen Türkiye… Dile kolay ta 50 yıl önce…

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Bizimkiler hayal satıyorlar zira inananı var! Daha iki ay önce otobüslerle yolladığımız Suriyelilere Plevne savunması yaptılar Yunanlılar… Toplasan 20 tanesini bile içeri sokmadılar. Şimdi 83 milyon Türk ve 5 milyon mülteciye mi kapıyı açacaklar?

Türk vatandaşlarının, en geç 2016 Haziran sonunda Avrupa Birliği'ne, Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecekleri haberleri manşetleri süslüyordu.

İnananı oldu, güveneni oldu… Seyahat planı yapan saflar tanıyorum! Yalandı tabii… Olmadı… Avrupa suçlandı… Zaten olmayacaktı! Avrupa Birliği, Hristiyan kulübü tekerlemesini de ciddiye almayın.

Güzel kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları bile 2015 yılından beri vizesiz olarak Avrupa'da serbest dolaşım hakkına sahip! Adamlar gizliden din mi değiştirdiler?

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı Gürcistan'a dahi tanındı. “Gürcistan'ın Avrupa ile ne alakası var?” diyebilirsiniz. Yok zaten… Adamların nüfusu bizdeki Suriyeli sayısından az!

Nüfusa da bakmıyorlar. Öyle olsa 50 milyonluk Ukrayna'ya vizesiz dolaşım vermezlerdi.

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Eğri oturup doğru konuşalım, en azından kendimize dürüst olalım. Beyin takımı dediğimiz insanların hatırı sayılır kısmı ve gençler Türkiye'nin mevcut halinden, baskıdan, yönetim şeklinden, hukuksuzluktan, demokrasi eksikliğinden, kutuplaşmaktan, işsizlikten oldukça rahatsız. Kafalarının bir köşesinde maalesef Türkiye'den gitmek var. Kötü yönetildiğimiz için insanlar ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. Sınırlar açılırsa ülke nüfusu dip yapar. Bunu ben görüyorum, kör mü Avrupalılar?

Bahçeli kendisini ağır eleştirdi!

Çok enteresan… Devlet Bahçeli; Kemal Derviş'e yetki veren 57. Hükümet'in Başbakan Yardımcısı'ydı. Derviş, Bahçeli'nin de içinde bulunduğu hükümetin ekonomi bakanıydı. Bahçeli dün acayip bir tweet atıp; “Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsanda biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar” yazdı.

Vay arkadaş… Resmen Berat Albayrak'ı korumak adına kendisini eleştiriyor! Yerden yere vuruyor. Sahi eski çalışma arkadaşı Kemal Derviş'in yardakçıları derken kimleri kast ediyor?

Kemal Derviş geldiğinde ülke ekonomisini kurtarmak adına vatandaşa antipatik gelecek kararlar aldı. Eyvallah ama mecbur kaldı. Ekonomiden anlayan birisi olduğu için ilk önce bankalara el attı daha sonra yapısal reformları hayata geçirdi. Kasım 2002'de AKP iktidara geldi. Paşa paşa Kemal Derviş ve IMF'nin ekonomik programını aynen uygulamaya devam etti. Yıllarca ekmeğini yedi. Ne zaman ki program bitti. Önlemler etkisini kaybetti. Buyurun size ekonominin hali… Biraz edepli, biraz erdemli olun. Verip veriştirmeyin. Çay bahçelerinde yuvarlanıp, kek yiyin.