Hadi kapatsanıza sosyal medyayı!

Sosyal medyayı kontrol altına alabilmek adına AKP, önünü arkasını hiç düşünmeden boyunu aşan sulara girdi. “tıpış tıpış” dediklerimizi yapacaklar dedi. Meclis'ten kanunu geçirdi. Dünyadan o kadar uzaklar ki; hiç tanımamışlar bu şirketleri…

Facebook Türkiye'de temsilci bulundurmayı ret etti! Ne yapacaksın şimdi? Dolayısıyla sahibi olduğu Instagram ve Whatsapp da temsilci bulundurmayacak. Kuvvetle muhtemel onları başta Twitter olmak üzere diğer popüler uygulamalar takip edecek.

★★★

İki gün sonra muhalefet partileri; “kendi iktidarlarında sosyal medya yasaklarının kalkacağını” açıklayacak. Bakın bakalım AKP yüzde kaç oy alacak? Bir iktidar Whatsapp ile yerle bir olacak.

Zira Meclis'ten geçen kanunda temsilci ve vergi işi ikinci sırada… Dakika başı; “şunu sil, bunu sil” diye arayacaklar temsilciyi… Sosyal medyada sansürü meşrulaştırmak bütün dertleri…

★★★

Biri 50 bin dolarlık çanta aldı. Kaldır! İşsizlikten biri kendini yaktı… Kaldır! Dört yerden birden maaş alıyor partili… Kaldır! Şatafat, israf, rant siyaseti… Kaldır! Arap'ın aldığı Kanal İstanbul arazisi… Kaldır!

Şirinlik olsun diye “Almanya modeli” diyenlere bakmayın. Orada da böyle bir uygulama yok!

Almanya'da kaç kişi sosyal medya sebebiyle hapis yatıyor?

★★★

Türkiye, dünya basın özgürlüğü endeksine göre 180 ülke arasında 154'üncü sırada… Dünya genelinde en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birisi…

Türkiye, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada… Bu, daha kötüsü yok anlamında…

★★★

Nitekim kanun şirketlerin sunucularını Türkiye'ye getirmeleri, istenen bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmaları, getirilecek yükümlülüklere uymaları, erişim engelleme ve içerik çıkartma kararlarını hızlıca hayata geçirmeleri öngörülüyor.

Aksi takdirde kanuna göre önce cezalar kesilecek, sonra iletişim daraltılacak. Facebook da “al bunu daralt” deyip binlerce kişinin sosyal medya nedeniyle ceza aldığı ülkede ispiyoncu olmayı reddetti…

★★★

Twitter açıkladı; Türkiye atılan tweetlere dünyanın tamamından daha fazla sansür talep eden ülke…

Yahu ülke güvenliği bahanesiyle salgında hasta olanların, hatta ölenlerin sayısının saklandığı, yalan söylendiği bir ülkede bu şirketleri rahat bırakırlar mı sizce?

★★★

Ne olur derseniz… Bu milletin cebinden parasını al, sosyal medyasına bulaşma… Muhtemelen tırıs tırıs ya kanunun uygulamasını kaldıracaklar ya da iktidarları buraya kadar!

Sadece keyiften mi? Ekonomi de büyük darbe yer! Türkiye gibi krizle boğuşan bir ülkede kendini, ürününü ya da hizmetini sosyal ağlar üzerinden tanıtıp ekmeğini kazanmaya çalışan milyonlar var.

★★★

En basitinden turizm… Araştırmalar, yurtdışına tatile gidenlerin yüzde 82'si bu durumunu o ülkeden sosyal ağlarda paylaştığını gösteriyor.

Yani kişi tatilde hem çevresinden kopmamak istiyor hem de havasını atmak. Bu paylaşım mecralarında ilk üç sırayı Facebook, Instagram ve Twitter alıyor. Bunları yasaklarsan, gelen nasıl paylaşacak? Neden gelsin ki; sosyal medyaya giremeyecekse? Whatsapp kullanamayınca ailesi ile iletişimi kesilecekse…

★★★

Madem çok aslansınız… Dünyaya meydan okuyorsunuz… Sulandırmadan yasayı uygulamanızı bekliyoruz! Hadi kapatın bakalım. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook hesaplarım var. Ben hepsinden vazgeçmeye hazırım!