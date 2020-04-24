Hastasıyız gelsinler ihale nedir görsünler!

Modern dünyanın gördüğü en büyük salgın hastalık günlerini yaşıyoruz. Normal şartlarda insanlar bu kadar çok hasta olmaz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız da şu an yüzde 60'larda… Salgına rağmen gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız salgın öncesi kadar bile dolu değil!” dedi açıklamasında…

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Yeni hastaneye gerek yok demek bu… Dolu olsa da fark etmez. Şehir hastaneleri iş yapsın diye açıldığı bütün illerde çok sayıda devlet hastanesi kapatıldı. İhtiyaç duyulursa rahatlıkla onlar yeniden devreye alınırdı.

Seyrantepe'de 600 yataklı Yeni Etfal Hastanesi'nin inşaatı biteli 3 yıl oldu. Bir türlü açılamadı. Acaba yıkılıp tekrar yapılır mı? Yandaşa bu zor günlerde bir yolla para aktarılmalı!

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Peki, biz ne yaptık? Atatürk Havalimanı'nın milyarlarca dolarlık iki pistinin içine edip üzerine beton döküp sıfırdan hastane inşaatına başladık!

Sahi “kalıcı” sahra hastanesinin planını-projesini kim bu kadar kısa sürede çizdi? Kendisine ödül vermeli! Yoksa çok önceden mi projelendirilmişti? Eğrisi doğrusuna denk geldi. Adrese teslim mi edildi?

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Bakanın dediğine göre madem salgın öncesinden bile iyi durumdayız, neden gereksiz ve ihalesiz para gömüyoruz betona?

Bugüne kadar 18 şehir hastanesinin sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 11 tanesi hizmete girdi. Hepsi gelir garantili… Gelir için de hasta gerekli!

Eğer ihaleyi alan şirket belirli gelire ulaşamıyorsa, devlet taahhüt ediyor farkı ödemeyi…

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Alengirli para konuları “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmıyor. Hesaplamalara göre ödenecek toplam para 95 milyar dolara çıkıyor. Ne güzel iş! Ben vergi ödüyorum, paramın nereye gittiği bana sır! Uçan hastane yapar, yanına kanal açarsın o paraya!

Yeni İstanbul Belediyesi yönetiminin açıkladığı, AKP döneminde yapılan araba kiralama rakamlarına bile sayfa sayfa itiraz edenlerin 95 milyar dolara gıkı çıkmadı. Kimse yalanlamadı!

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Bu hesaba göre 1 şehir hastanesine karşılık 1200 yatak kapasiteli 29 hastane yapılırdı. Üstelik devlet hastaneleri kapatıldığından şehir hastaneleriyle birlikte yatak sayısı da artmadı!

AKP gitse ne değişecek? Yeni gelen muhtemelen beyhude itiraz edecek. Hiçbir şey fark etmeyecek! Neden?

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Öyle bir kurgulamışlar ki… Bu garantili hastanelerin tahkim makamı Londra mahkemeleri… Kişi kendinden bilir işi… Güvenilmez buluyorlar Türk mahkemelerini…

Garantiye almışlar 25 yıllık milyarlarca dolarlık geliri… O kadar da kesmedi… Devlet şirkete sözleşme süresini 49 yıla kadar uzatma imkanı verdi.

Sadece bugüne kadar ödediğimiz vergilerimiz gitmedi. Önümüzdeki 49 yıl boyunca ödeyeceğimiz vergilerimiz de gidecek. Çoluk çocuk, torun torba bile ödeyecek!