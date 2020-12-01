Hayaller büyüyen ülke gerçekler Türkiye!

Temmuz-ağustos-eylül aylarında yani üçüncü çeyrekte Türkiye geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 6.7 oranında büyüdü…

Etrafınızda ay sonunu getiremeyen, işsiz, aşsız, kredi borcunu ödeyemeyen, parasızlıktan şikayet eden “iç fesat odağı” mı var? Yapıştıracaksın suratına yüzde 6.7 büyümeyi, susturacaksın milli birlik ve beraberliğimize gözünü dikeni… Valla en güzeli…

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Nitekim tarımda dünya lideriyiz. Sanayide coşuyoruz… Teknoloji ihracatı yapıyoruz… Demokrasi bizde, kuşlar gibiyiz özgürlükte… İşsizlik eski bir yalan… Ne aç olan var ne açıkta olan…

Mevcut eğitim seviyemiz ile ilkokul çocuklarını Mars'a göndeririz. Bilim insanlarımıza destek yağıyor… Yasama ve yargı bağımsız… Yürütme her alanda koşuyor başarıdan başarıya… Basın özgürlüğü had safhada… Hayallere inananlar, gerçek sananlar var nasıl olsa…

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Aslında, salgında hasta ve ölüm sayılarını bile saklayan bir yönetimin bu büyüme rakamlarına inanıp yorum yapmak dokunuyor kanıma…

Fala inanma, falsız da kalma… İhracatın yüzde 22.4 azaldığı, ithalatın yüzde 15.8 artığı bir ortamda “ama büyüdük” diye sabaha kadar yırtınsan da, ne fayda?

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En fazla “Türkiye büyüdü” dersin soran olursa… Kararname çıkartıp ülkeye ayçiçeği ithal edersin. Ülke dönmüş çorak çöle… Nasıl bir tarım politikası uygulanıyorsa öyle… Büyüyor yine de!

Nasıl büyüyor söyleyeyim size… Öncelikle bizim büyümemiz borca dayalı bir büyüme… Aslında büyüme demek olmaz, daha çok şişme…

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Para basıp sermayesi vatandaşın vergileri olan kamu bankalarına, zararına kredi dağıttırdılar. Özel bankalara “ceza veririz” tehditliyle kredi açtırdılar.

Pompala krediyi, çarklar dönsün… Kağıt üzerinde büyüyelim, ancak acısını yıllar boyu ödeyelim! Tek eksiğimiz buydu…

Verilen krediler fizik yasalarını alt üst etti… Ülke dışa doğru büyürken içe doğru eridi… Geldiğimiz nokta, matematiği de bitirdi. Batak miktarı hesaplanamaz hale geldi.

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Merkez Bankası resmi olarak açıkladı. Yaklaşık 150 milyar lirası batık, 360 milyar lirası yüzdürülen kredi söz konusu… Toplasak 510 milyar lira ama daha da artacak…

Türkiye'deki bankaların toplam ödenmiş sermeyesinin 120 milyar TL, öz sermayesinin 570 milyar TL olduğu dikkate alınırsa çok kişinin uykusu kaçacak.

Uyusun da büyüsün Türkiye… Tıpış tıpış anlayacak ekonominin düzelemeyeceğini bu yönetimle…