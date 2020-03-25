Herkes başının çaresine baksın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor” dedi… İlan etme yetkisini bana sayın bakanım verdi!

Koskoca Bakan, bir şey bilmeden konuşacak hali yok ya… Çıktım balkona; “İlan ediyorum, halim olağanüstü!” diye bağırdım etrafa… Bakan söyledi sonuçta…

★★★

Birden aklıma geldi, Erdoğan; “Olağanüstü hale ‘evet' diyenler teröre hizmet ediyor” demişti! Sonrasında kendisi üç yıl boyunca OHAL'de ülkeyi yönetti… Sorun çıkmaz sanki…

Oturdum, kendi OHAL taslağımı hazırladım ve imzaladım. Dün gece saat 12'de yürürlüğe koydum… Memlekete hayırlı olsun.

★★★

Anında bir KHK çıkardım. Yeğenlerimden birini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atadım. Artık açık lambalardan, damlatan musluklardan o sorumlu… Diğer yeğenimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirdim. İnternetin hızından, televizyonun uzaktan kumandasından, bitmeye yüz tutmuş pillerden mesul kendisi…

★★★

İtiraz edecek oldular, direnenlere sıktım biber gazını yerlerine oturdular. Ortalık sakinleşince oturdum anlattım… Ben paşayım, sen paşasın, hepimiz paşayız…

Zira kendi OHAL'inizi ilan etmek için geç kaldınız. Evde OHAL ilan etmeyi yasakladım. Hukuku askıya aldım!

Kendimi hem televizyona hem buzdolabına kayyum olarak atadım. Benden habersiz bırakın kanal değiştirmeyi, zeytin bile yiyemezler. Gerekirse bu iş sıkıyönetime kadar gider!

★★★

Madem devlet bana bakamıyor, kendi olağan üstü halimde kredi kartı ödemelerini 6 ay erteleme kararı aldım.

Su, elektrik, doğalgaz ödemelerini ikinci bir emre kadar durdurdum. KDV, stopaj, gelir vergisini kaldırdım. Şimdi onlar düşünsün!

★★★

Zaten Euro'ya geçiyorum. Temmuz ayı gibi Avrupa Birliği'ne üyelik başvurumu yapacağım. Bir de saray yaptırma niyetim var ama ev halkından çıkmaz o kadar para!

Tabii bu OHAL konusunda yeniyim. Geçmiş tecrübelere baktığımda “Demokrasi işlemiyor, Meclis işlevsiz” diyorduk, anlatamıyorduk. Meğer önce soğuk geliyormuş, yönettikçe insan alışıyormuş!

★★★

Makam şoförüm olsa, şahsıma yağ çeken bir gazeteci bulsam, avukatım, mimarım, doktorum, muhasebecim, halı sahadaki kalecim, komple milletvekili… Tecrübeyle sabit örnekleri…

Kendi OHAL kanunlarıma göre artık istediğim zaman gazeteye yazı yazacağım. Gazete yönetimi de OHAL ilan ederse orası sıkıntı… Oysa birlikte aşabiliriz bunları…

★★★

Aslında ülkede insanları güvenceye alacak para olmayınca… Herkesin “kendi olağanüstü halini ilan etmesinin” Türkçe meali, herkes “başının çaresine baksın” demek gibi… Kendin pişir kendin ye misali…