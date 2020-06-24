İki yaşına girdi ülkenin dibine darı ekti!

O günden beri gezegenimiz güneşin yörüngesinde 49 milyar kilometrelik 2'nci turunu tamamladı. Bunun anlamı, iki koskoca yılı devirdi.

Süre olarak mı geçti, bizim üzerimizden mi geçti tam olarak bilemedim şimdi!

Sonuçta bugün Türkiye'nin yönetim biçiminin başkanlık sistemi ile değiştirilmesinin ikinci yılı… Pasta kesecek para kaldı mı?

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Zira o gün asla unutulmamalı. Nitekim sonrasında ülke gün yüzü göremedi. Her alanda daha kötüye gitti. Vatandaşlara ders niteliğindeydi.

Adalette, demokraside, siyasette, diplomaside ve ekonomide rezalet iki yıl geçti. İstikrarsızlık bütün sektörleri kırdı geçirdi. Ülkede yüzü gülen insan kalmadı!

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Hani referandumda “evet” çıkınca zengin oluyorduk ya? O iş de olmadı… Başkanlık sistemi hız demekti… Hız, felaketi getirdi! Duramayıp, duvara bindirdi.

“İman öyle bir şeydir ki; tekeden bile süt çıkartır süt” demişti. İşimizi Allah'a havale etmişti. Hadi biz alıştık da zavallı teke hâlâ ıkınıyor, süt çıkarma derdinde kendisi…

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Oysa seçilince kıraathanelerde kek yiyip parklarda yuvarlanacaktık. Çiçek böcek takılacaktık. Bize öyle söylendi. Ekonomi babayı yedi, yokuş aşağı yuvarlandı. Şirketler, esnaflar krize takıldı battı. Vatandaş oy verirken neler olabileceğini göremedi. Bedelini cebinden ödedi. SMS ile değil mi?

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O günden beri her gün toparlandık, toparlanıyoruz, uçtuk, kaçıyoruz konuşmaları… Ülke bir türlü kafasını yerden kaldıramadı…

Oysa ne de güzel anlatıyorlardı Türkiye'yi yükseltecek stratejileri, politikaları… Büyümenin coşacağını, cazibe merkezi olacağımızı… Ülkeye para yağacağını, ihracatın patlayacağını, enflasyon canavarını nasıl boğacağımızı… Daha önce başta kim vardı? Sahi o niye yapmadı?

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İşin ilginci bırakın para yağmasını, parası olan da kaçtı! Yabancı yatırımcılar ülkeye vebalı muamelesi yaptılar. İşleri bu, kokuyu hemen alırlar. Neleri var neleri yok hemen satıp savıp Türkiye'den uzadılar!

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Başkanlık yürürlüğe girdiği gibi yerlisi, yabancısı kimse Türkiye'nin yeni yönetim sistemine güvenip yatırım yapmadı! Yatırım olmayınca bırakın yeni işe alımları, milyonlarca kişi işsiz kaldı.

Daha geçen hafta İsveç'li Telia 1.2 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Turkcell hisse senedini 530 milyon dolara, yarısından bile az fiyata satıp gitti anında…

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Hatırlarsınız… İki ay kadar önce Afrika ve Ortadoğu'yu kasıp kavuran bir çekirge sürüsü vardı. Sınırımıza dayandı. Hayvanların 6'ncı hissi kuvvetlidir derler. Onlar bile ülkeye girmeyip sınırdan geri döndüler!

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Öyle veya böyle başkanlık sisteminin ilk iki yılını gördük. Anket yaptılar, ülkece memnun kalmadık.

Marketten bir şey satın alırken bile garanti veriyorlar. “Memnun değilseniz, 30 gün içinde iadenizi kabul ederiz” diyorlar.

Atı alan Üsküdar'ı geçmediyse tüketici hakem heyetine başvuramaz mıyız acaba memnun değiliz diye? Tamam, ülkece bir halt ettik! Özür dilesek yeni bir referandum yapamaz mıyız yine?