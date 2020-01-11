İstihdam demedim Instagram dedim!

Berat Albayrak 2019 yılında 2.5 milyon kişiye istihdam sözü vermişti. Yıl bitti, istihdam edemedi. Edemediği gibi işsizlik daha da yükseldi! Bu kadar mı sözün tesiri?

Sorsan “İstirham ederim, istihdam demedim, Instagram dedim!” der. Her işsiz bir selfie çeker, sayfasına koyup beğeni bekler!

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“En iyi yalakalar bilir” diyen yalaka, televizyonda Erdoğan'a; “Ekonomimizde de herhangi bir olumsuz tablo yok… Hatta tam tersine olumlu bir durum söz konusu…” diye sordu. Tamam, soru değil ama böyle olur yalakanın sorusu!

Olumlu ekonomide işsiz sayısı 4 milyon 396 bin kişiye yükseldi. İstatistik Kurumu'nun işsiz tanımı sadece “son 4 haftada” iş arayanları kapsar. İşsiz sayılmayan ancak “İş olsa hemen çalışırım” diyen 2 milyon 175 bin kişi dâhil edilince gerçek işsiz sayısı 6.6 milyon kişiye çıkar.

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Bu kadar olsa yine iyi… Bu resmi… Haliyle sayılarla oynanmış hali… Gerçeği için ipucu vereyim mi? Müspet bir durum da buradan bulurlar belki!

Son 1 yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken sadece 82 bini işgücüne katılmış. Diğerlerinin tuzu kuru ya, hiç iş aramamış. Ortamlarda öylesine takılmış.

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İşin ilginç tarafı geçen yıla göre hem iş gücü azalmış, hem işsizlik artmış! İş gücü nasıl azalmış? İnsanlar parayı bol bulup “artık çalışmak istemiyorum” deyip sahil kasabasına mı yerleşmişler?

Yoksa “Mevcut iş gücü ile biz işsizliği hesaplarsak açıkladığımız rakamın altından kalkamayız” mı demişler? Konu açılsa “varlık işsizliği” diyecekler. “Para var ki çalışmıyorlar” diye iddia edecekler.

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Esas acı tarafı gençler. Güncel kayıtlara göre 15-34 yaş arası genç nüfustaki işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 326 bin kişi artmış 2 milyon 625 bin kişiye ulaşmış.

Bu yaş grubundaki genç işsiz sayısı; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra Türkiye'nin 5'inci büyük şehir nüfusuna ulaştı! Resmi dairelerin yolunu bilmediği için başvurmayan milyonlarca genç işsiz bile sayılmadı!

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Ülkenin gündeminde kim kiminle sevişmiş, niye evlenmemiş, çok ayıp etmiş gibi hayati sorunlar varken işsizler bekleyecek tabii ki!

“Her şey düzeliyor” algısı yaratılırken aslında hiçbir şeyin düzelmediği aşikâr. Ele güne inanıp da ekonomiyi karalara boyadılar yar… “Hedefi tutturduk” derler, inananı da çıkar!

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“Türk milleti çalışkandır” sözünden geldiğimiz son noktada, Türk milleti çalışacak iş bulamamakta. Belli ki nazar değdi! Okutup, üfletsek mi memleketi?

İşsizliğin ülkenin kötü yönetilmesiyle ne alakası var? Kim uğraşacak ekonomiyle? Hazırlık yapıyorlar Mehdi'ye… Sahi nerede kaldı bu Mehdi? Hesap edemediyse demek trafiği…