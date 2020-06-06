İstihdamı paketleyelim mi? Burada mı yersiniz?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımızı da biliyor” demişti.

Trabzonspor'un UEFA'dan ceza aldığı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği açıklandı! İyilik yapayım derken Trabzonspor'u da yaktı!

★★★

Trabzonspor bir yolla toparlar da, “Türkiye ekonomisi için de ne kadar uğraştığımızı bilen biliyor” minvalinde konuşuyor.

En son istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Keşke o topa hiç girmeseydi. Geçen yıl 2.5 milyon kişiye istihdam sözü verdi. Bırakın iş bulmayı, işsizler ordusuna 2.5 milyon kişi daha eklendi!

★★★

Oysa konuşurken dinlesen “Vay arkadaş, İktidar çalışıyor” dersin değil mi? Bilmezsen dersin tabii. Bugüne kadar istisnasız “her yıl” istihdam paketi açtılar.

Sonucu ne oldu? Kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko! Krediler mi verilmedi, teşvik, destek ne ararsan vardı. Hiç biri işe yaramadı!

★★★

Cumhurbaşkanı rica etmişti; “Her işletme en az 2 kişi işe alsın” demişti. Cami çıkışı, beyler az, çok demeyelim, boş geçmeyelim diyen dayıların bu kadim sistemi ile ülke yönetileceği kimin aklına gelirdi?

Her patrona bir işçi, bir de yetmez üç işçi, üç de yetmez beş işçi alacaksın denildi… Hatta gözdağı verildi. Gerek yoktu ki…

★★★

Yağ çekmek için fırsat arayan işadamları bunu emir telaki etti. Ticaret odaları mangalda kül bırakmadı! Hepsi açıklanan programa bayıldı. Zira hiç biri de sözünü tutmadı!

Bayılanların yarısı ancak şirketleri batınca ayıldı. Sarayın kapısını aşındırdı. Kurtarın bizi diye yakardı!

★★★

Ağanın eli tutulmaz tadında İstanbul Ticaret Odası 500.000, Türkiye İhracatçılar Meclisi 300.000, MÜSİAD 250.000, İstanbul İnşaatçılar Derneği 200.000, Mobilya Sanayicileri 50.000, valilikler, belediyeler, holdingler binlerce yeni istihdam sözü verdiler. Şimdi neredeler?

★★★

Şirketler ne zaman eleman alır? Ülkenin istikrara kavuşacağına inanıp büyüme beklentisine güvenirse alır. Bu sayede daha çok iş yapacaktır. Daha çok kazanacaktır. Var mı öyle bir görüntü? Yok!

Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Tadımız kaçmaz. Bir milyon kişinin işe başladığını söylersin, ancak bunlar kayıt dışı diye eklersin. Kim sayacak, nereden bulacak? Fakat işsizlik kağıt üzerinde azalacak, öyle açıklanacak!

★★★

İnsanlar bugünkü ortamda para kazanmak için kayıtlı, kayıtsız diyerek seçim yapma lüksüne sahip değiller… Artan işsizlik, ucuz işgücü arzını artırarak kayıt dışılığa davetiye çıkarıyor.

Dikkat ederseniz ortada halen plan yok, program yok! İstihdam fazla da önemli değil, acelesi de yok… Sonra şey yaparsınız… Ya işte yazlık saraya falan gidince kafayı dinler, sonra bir bakarsınız. Çok yorulmayın, siz bize lazımsınız!