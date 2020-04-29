İsveç’e uçak yolla, bu topraklardakilere fatura!

Taa 3000 kilometre ötede, İsveç'te hastalanmış vatandaşını özel uçakla tedavi için ülkeye getiren Türkiye, herhalde vatandaşları arasında ayrım yapmaz.

Öksüren varsa, hele “sen evinde dinlen” diyorlarsa, ulaşsınlar Sağlık Bakanlığı'na, hop özel uçak yanı başlarında… Bütün televizyonlar canlı yayında… Ülkenin vatandaş seçecek hali yok ya!

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Şu şansa bakın ki tam bir hafta önce de; “Türkiye'de ambulans mı vardı bizden önce” diyor. Hemen akabinde ambulans uçakla İsveç'ten hasta getirilmesi operasyonu gündeme geliyor.

Sahi kendisini İsveç'e Türkiye mi göndermişti? Görevli miydi? Neyse ki kızı, en azından tatillerde artık Türkiye'ye geleceğini söyledi… Babasıyla beraber gelmedi! İsveç'te kişi başına düşen milli gelir 54 bin dolar olduğuna göre iyi para harcarlar Türkiye tatilinde… Turizm sektörü de kazanır bu hamlemiz sayesinde…

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Bizzat bu topraklarda yaşayan güzide vatandaşlarına gelince… Kim bilir neler yapmazlar diyeceğim de… Kuş yemler gibi verdikleri üç beş liranın dışında pek bir şey bulamıyorum.

Belki de gizli gizli yapıp denize atıyorlardır. Ülke nüfusu 83 milyon… Açıklanan, 1000 lira yardım alan 4 milyon 400 bin kişi… İmkan meselesi tabi… Uçağı vardır parası yoktur! Olamaz mı?

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Nankörlük etmeyelim… Herkese 1000 lira dağıtacağız müjdesi verdiler ya… Kallavi gelen faturaları bile ancak öderler onunla… Kimlerin yararlanamadığına baktığımda; Daha önce yardım alanlar, kamu çalışanları, işçiler, memurlar, emekliler, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan özel sektör çalışanları, işsizlik maaşı alan işsizler… Hepsi muaf tutuluyorlar. Peki, kimi yararlandırıyorlar?

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“Vay demek ailede emekli var, zenginsiniz siz!” diyorlar… Yukarıdaki şartları taşıyan bir kişi bile varsa o ailenin geri kalanını ne durumda olursa olsun bu yardımdan yararlandırmıyorlar.

Zaten bu şartları sağladığı halde hayatta kalmayı başarabilen kişiye yardım yapmayın, madalya verin. Kendisini kutlayıp sırrını öğrenin.

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Bildiğin para harcamadan yardım yapmanın yolunu bulmuşlar! Bari genel sağlık sigorta prim borçlarını silseler veya ödenmiş saysalar. Ama yapmazlar!

İsveç'ten getirilen vatandaşın genel sağlık sigortası prim borcu var mıydı? Baktılar mı?

Nitekim Türkiye'de yaşayanlar bırakın uçakla getirilmeyi, kendi kendine hastaneye sürünerek gitse bile… Eğer prim borcu varsa bu yılsonundan sonra sağlık hizmeti alamayacak!

Artık ne yapsın? Mecburen İsveç'e gidip oradan tweet atacak!