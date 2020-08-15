Kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

Merkez Bankası ve kamu bankaları iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle hindistan cevizli Eti Puf seven Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı.

Merkez Bankası'nın durumu belli… O günden sonra elinde ne kadar Türk Lirası varsa Hazine'ye devretti, döviz rezervini de dolara müdahaleye harcadı.

“Bir ülke merkez bankası bağımsız olmayınca ne olur” sorusunun kitabını yazdı.

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Derdimiz, Berat Albayrak'a bağlı kamu bankaları… Öyle bir zarar yazıyorlar ki; normal banka olsa çoktan batmışlardı! Vergilerimizi yiye yiye ayakta kaldı. Belli ki henüz doymadı!

Üç kamu bankasından ikisi, Halk Bankası ve Vakıfbank borsada işlem gören halka açık bankalar… Binlerce yatırımcısı var.

Yatırımcıların haklarını korumakla görevli SPK ne işe yarar? Bu bankaların böyle yönetilmesine nasıl izin verir?

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Batan kredilerinden veya topladıkları mevduat oranının altında faiz ile verdikleri saçma sapan kredilerden ettikleri kayıplardan bahsetmiyorum.

Nitekim devasa bir zarar kalemi de doların yükselmesiyle oluştu. Bu zarardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da sorumlu…

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Kamu mevduat bankaları yasal özkaynaklarının toplamına oranla en fazla yüzde 20'lik açık pozisyon taşıyabilirler.

Bunun Türkçe meali; piyasadan boylarını aşacak kadar döviz borçlanmışlar. Açığı yüzde 39'a çıkartmışlar! Bu borcu kapatamıyorlar!

Oysa BDDK yönetmeliğine göre, kamu bankalarının açığın nedenlerine ilişkin BDDK'ya bildirimde bulunması ve iki hafta içinde de açığı yasal sınırın altına çekmesi gerekiyor.

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Bu durum o kadar önemli ki, bunun için yasa yapılmış! Ee burası Türkiye, yasa kimine bön bön bakar, kimine işler… Duruma göre bu işler…

Nitekim bir takvim yılı içerisinde haftalık oranlarda giderilen aşımlar dâhil 6 defadan fazla aşım gerçekleştirilemiyor. Peki, bunu kim takıyor? Maşallah 6'yı geçtik 7'ye geldik!

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Kamu bankalarının açık döviz pozisyonu 12.2 milyar dolara çıktı. Nasıl? Dövizi 7 liranın altında tutmak için olmayan dolarlarını sattılar. Ne işe yaradı? Hiç!

Peki, şimdi bu açıklarını nasıl kapamayı düşünüyorlar? Merkez Bankası'nın kapısını çalsalar zaten onun 32 milyar dolar eksiği var. O kendini kapatma derdinde…

Piyasadan alsalar kim satar? Dolar anında 8 liranın üzerine atar. Kapatmadan taşısalar dolar her 1 kuruş artığında 122 milyon lira zarar yazıyorlar.

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Ne kadar tahribat var? Ortalama dolar satış maliyetleri 6.65 liradan olsa, doların da cari fiyatını 7.36 liradan hesap etsek… 71 kuruş fark var. Çarp bunu 12.2 milyar dolar ile… Yaklaşık 8 milyar 660 milyon lira zarar!

Halka yansıyacak bu zararın sorumlusu kim? Bankaların yöneticileri mi? RTÜK'çü ve güreşçi! Bankaların bağlı olduğu Eti Puf seven Berat Albayrak mı? Yasayı uygulamayan BDDK mı?

Doların kopup gideceği bu kadar belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?