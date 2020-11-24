Türkiye'nin Katar, Katar'ın Türkiye aşkı alev alev…

Katar, dünyanın en pahalı tayını satın aldı adını “Erdoğan” koydu! Pistlerde koşturdu. Biz de yılların İstinye Bayırı Caddesi'nin ismini değiştirip Katar Caddesi yaptık. Katar Caddesi'nin üzerindeki Türkiye'nin en lüks alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ın yarısına yakınını Katarlılar satın aldı.

Yatırım kararı Katar Fonu için çok mantıklı. Türkiye şu anda dünyanın en ucuz ülkelerinden biri… Sebebi yatırımcıların Erdoğan'ın politikalarına güvenmemeleri…

Oysa Katar'ın dünyada en çok güvendiği kişi kendisi… Dünyanın en pahalı uçağını hediye etti. Tabii hediye mi etti, biz satın alırken, utandık da söyleyemedik mi orası biraz muallak…

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Adamlara tank üretsinler diye Arifiye'de Tank Palet Ana Bakım Fabrikası 2044 yılına kadar bedavaya tahsis ettik. Ortağınız da yandaş BMC'dir dedik… Ortada tank adına bir üretim yok! Halihazırda zaten üretilen Fırtına Obüsü, Poyraz mühimmat aracı, çeşitli paletli araçlar, dürbünleri yapıp yine bize satıyorlar.

Katar önce kendi misketini üretsin sonra Türkiye ile ortak yerli ve milli tank yapar. Sahi savaş ekipmanları konusunda Katar ortaklığı Türkiye'ye ne katar?

Bilmediğimiz bir meydan savaşını falan mı kazandılar? Herhangi bir cihattan muzaffer olarak mı çıktılar? Türkiye ile beraber harbe mi katıldılar? Know-how mı var?

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Katar hiç mi yatırım yapmadı? Yaptı! Daha çok olmuşları topladı. Batık Yunanistan'dan Finansbank'ı gayet ucuza aldı. ABank'ı bünyesine kattı.

Digiturk'ü ölü fiyatına kaptı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris'te oteller, Boyner, inşaat şirketleri, Boğaz'da yalı, Sürmene'de yayla derken ciddi para yatırdı.

Osmanlı'dan kalma resim tablolarını topladı. Kim bilir bilmediğimiz daha neler neler aldı? Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi aldığı ortaya çıktı! Sahi taa Katar'dan nasıl da anladı, o arazilerin prim yapacağını?

Arap Birliği'nden dışlanmış Katar için en cazip pazar hiç şüphesiz Türkiye… Türkiye'nin körfezdeki tek müttefiki de Katar… Bunun adını değerli yalnızlık koymuşlar.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim mi? Demokrasi, hukuk ve adaleti olan bir ülke seçemedik ki… Türk tipi başkanlık sistemi diye geçtiğimiz Katar tipi üniter anayasal monarşi gibi bi şii… Baksanıza benziyor tipi, şekli, şemali…

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Katar Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık swap, yani değiş tokuş işlem limitini 15 milyar dolara çıkardık. Türk Lirası'nı faiz ödeyerek Katar'a verip, onlardan Katar Riyali alıp Merkez Bankası'nın rezervine koyduk. Tabii hiçbir işe yaramadı! Kim ne yapsın Katar Riyali'ni? Sonuçta hibe etmiyor, yüksek faizden yararlanıyor. Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Sadece cadde kesmez… Yağ çekmek adına Kartal'ı direkt Katar, Adalar'ı da Katarlar mı yapsak acaba? Sahi kim düşürdü bizi bu duruma?