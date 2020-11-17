Kıbrıs’a saray

İstanbul mitingi… Kalabalığa baktı; “Sayın Putin bir ziyaret yaptı. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz. Şöyle bir süzdü her tarafını… Ayrılırken “büyük devlet olmanın alametifarikası budur” dediğini anlattı… Belli ki Putin bizi kafaya aldı!

İlginç bir bakış açısı… Sokaktaki halkın haline bakmayıp ülkenin yönetildiği yere bakarsak Japonya'nın itibarı yerlerde…

Japon İmparatoru ziyaretçileri ile bir odada görüşür. Oda dediğim de küçücük, 4 tahta koltuk bir vazo, yukardan sarkan bir lamba… Yakıştı mı Japonlara?

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Hafta sonu Türkiye'den Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne beş dönüm araziye saray yapma teklifi geldi. Nitekim “Zira bu tür makamlar başka ülkelerin bakışını değiştirir” argümanı ile kuvvetlendirildi.

Kıbrıs Türk tarafı Cumhurbaşkanı Tatar'a “Seni saraylarda yaşatacağım” dedi adeta…

Bence hiç uğraşmayalım, bizimkilerden birini onlara verelim. Kendimize yenisini yapalım. Beş Parmak Dağları'na da şöyle her yerden görülecek 50 bin kişilik bir cami kondurursak…

Çoluk çocuk yuvarlanabilecekleri millet bahçeleri… Bir keyif çayı içerler mi?

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Durmak yok ama… Ardından denize yeni bir havalimanı… Duble yollar da unutulmamalı… Hasta garantili şehir hastaneleri… Maraş'a da girdi mi TOKİ… Peki, bunlar bizi keser mi?

Girne-Mersin arası “5'inci Murat Köprüsü”… Araç geçiş garantisi… Cebimizden 5 kuruş çıkmadan ödemeler dolar bazında… Kimlerin alacağı zaten belli ama… Yakışır aramıza…

Sevgili Kıbrıslı kardeşlerim… Beş dönümü verin bu iş huzur içinde çözülsün. O saray illa yapılacak oraya… Beton dökmeden olur mu Allah aşkına?

Vay efendim 1567 yılında inşa edilen Venedik Burcu üzerinde yer alıyormuş yok efendim siyasi mücadelede simgesel bir öneme sahipmiş… Geçiniz…

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Zaten ne sığdıracaklarsa 5 dönümcük araziye… Bizde sadece biri tek başına 800 dönüm… Günde 10 milyon lira gibi cüzi bir miktar para yediği iddia ediliyor ama…

Halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor. Millet iş beğenmiyor! En büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı… Sonuç? Acı reçete!

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Düşünsenize… İtalya'dan geliyorlar. Bir bakıyorlar kocaman beton bir yapı… Bu ne? Cumhurbaşkanlığı Sarayı… Kıskanıyorlar. Hop tanıyorlar!

Bakalım Kıbrıs Türk Kesimi'ni tanımayanlar Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yapılan sarayını görünce bu sefer ne diyecekler? Hiç heveslenmesinler, en-gel-le-ye-me-ye-cek-ler!

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Bakın gariban Joe Biden… Sözde süper güç Amerika'nın başkanı… Öyle istediği yere saray, istediği yere köşk yaptırırlar mı? Nerede onlarda o bolluk?

Çağıralım Kıbrıs Sarayı'na… Alsın yanına İngiliz, Çin, Fransız ve Alman arkadaşlarını da… Gariplerim görsün tasarruf olmayacağını itibarda…

Türkiye'ye çağıralım diyeceğim ama… Fenalaşırlar diye korkuyorum aslında…