Krizin anahtarı koltuğu bırakma zamanı!

Galaksinin lideri; “İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri, faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi. İnsani denilince aklıma gelen demokrasi… Ahlaki, adaletin tarifi… Çevreci bir İslam ülkesi düşündüm ama bulamadım örneğini… Sömürü ile Türkiye'deki vergi sanki ruh ikizi… Sahi nereye koyacağız faizi?

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Paradan para kazanmak diye açıklanan faizli işlemler İslam'da kesin olarak yasaklanmış mı? Yasaklanmış! Ancak dünyada işler böyle yürümüyor. Haliyle parayı imana getirme çalışmaları başlıyor. Gerekli fetvalar alınıyor, 1975 yılına gelindiğinde İslam Kalkınma Bankası açılıyor ve uygulamalara geçiliyor.

Fetva işi de güzel iş… Al fetvayı, ne yapsan günah olmuyor. Kitap aynı kitap… Kim kimi kimin adına yetkilendirmişse artık!

O yıla kadar binlerce İslam âlimi gelip geçmiş. Hiç birinin aklına gelmemiş! 1975'e kadar günah olan eyleme sonrasında güncelleme gelmiş. Helaldir denilmiş!

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Piyasa faiz oranlarının aynısını kâr payı adıyla verince haram olmayan sisteme “faizsiz bankacılık” deniliyor. Yine paradan para kazanıyorsun ama bu sefer günah değil!

Her ne hikmetse zarar etme olasılığı da olmayan ve piyasa faiz oranlarının aynısını verip harama girmeyen kurumlara “faizsiz finans” kuruluşu deniliyor.

Faizsiz bankacılık yaptıklarını öne süren kurumlar aynı bankalar gibi, mevduat toplayıp finansman kredisi, şirket kredisi, tüketici kredisi, konut kredisi, otomobil kredisi, kredi kartı veriyorlar.

Yoksa topladığı parayı ne yapacaklar? Nasıl para kazanacaklar?

Kredi alıp zarar ettin. Şirketi kapatıp gittin. Yok efendim ben kâr edemedim, vay efendim parayı kaybettim… Sevabına mı dağıtacak o kadar parayı? Yine de faizsiz finans kuruluşuna ödeyeceksin parasını ve kâr payını… Faizi bırak, çıkış anahtarının sahibi İslam ülkelerine bak… Sadece ekonomik olarak düşünme, diğer insani şartları incele… Her anlamda çok kötü… Sorgulanması gereken durum da bu zaten… Mutsuz, huzursuz, savaşların olduğu, çatışmaların bitmediği, insan haklarının olmadığı bir toplum görüntüsü münferit bir karalamadan ibaret değil, gerçeğin ta kendisi…

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Bize gelince… Nisâ Suresi'nin 58'inci ayetini 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de bile yayınladılar! Ayette “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor…” yazıyor. Neresi anlaşılmıyor?

İşin ehli derken güreşçiyi kamu bankasının yönetim kuruluna atadılar. Ülke ekonomisi damadın eline bakar. Nerede İslami şartlar? Nereye kayboldu anahtar? Yani sadece camiye giderken takke takmakla olmuyor. Bazen önüne koyup düşünmek de gerekiyor.

Mesela Diyanet; “Bireysel emeklilik caiz midir?” sorusuna yönelik verilen fetvada “Devlet tahvili olan bireysel emeklilik haramdır” diyor. Emeklilik için para biriktirirken aynı zamanda günahlarınız artıyor.