Gün geçmiyor ki sabaha yeni bir müjdeyle uyanmayalım… Benzin ve motorine yeni bir güncelleme… Neyse ki adı “zam” değil yoksa duramazdınız yerinizde…

Mesela ben duramadım… Arabaya binince bir kez daha o acı uyarı sesiyle irkildim. Benzin ibresi, göstermedi hayat belirtisi. O ufak, tatlı, küçük kıpırdamasını bile yapmadı.

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Zam gelmeden bir gün önceden doldurayım depoyu dedim… Pompa çıktığında gözlerim yaşardı. Damlalar yanaklarımdan süzülmeye başladı… Yok yok ağlamıyordum, muhtemelen gözüme bir şey kaçtı…

Pompacı Bey camı silmeye kalktı; “Olur mu hiç efendim!” dedim, 300 lirayı iliştirdim. Önünde saygıyla eğildim, arabama bindim. Sanki Nusret'e et yemeye gitmiştim!

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Zira bu zamlar otomatik olarak yapılıyor. Ne zaman zam gelse şahsen otomatik olarak ağıza alınmayacak bana yakışmayacak kelimler sarf ediyorum.

Yanlış anlamayın refleks benimkisi, bir nevi insani otomatik sistemin azizliği…

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Çok da önemli değil aslında… Peki, bu artış kimi etkiliyor? Kimin umurunda? Maaşını motorin ile alan var mı aranızda? Katırlarla devam edeceğiz yolun bundan sonrasında… Lakin arpa da ithal ediliyor onu unutma!

Ekonomi “pik” yapıyor derken manuel, zam yapılırken otomatik… Ala… Peki, petrol fiyatları düştüğünde neden o sistem devre dışı kalıyor? Sadaka verir gibi 3 kuruş indirimler de otomatiğin mi işi?

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Varsa öyle bir makine, bir zahmet asgari ücretleri de ona bağlasınlar. Yok ama yapamazlar… Bu insanlar nasıl geçiniyor diye bilgisayarın devreleri yanar, sigortası atar!

Düşünseniz zam kararı almaktan İktidar bile yorulmuş ülkede… Otomatiğe bağlamışlar.

İnsan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Çok mu yüklendik, vergiler fazla mı geldi? Belki de makine kitlendi… Bi kapayıp, açsalar düzelir mi?

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Gidip de inşaatçılar kazansın diye milyarlarca liralık zararına ucuz kredi dağıtacağına bütün vatandaşların bütçesini etkileyen akaryakıt fiyatlarına bir süre zam yapmasalardı ya…

Sahi, yakıt fiyatları otomatikse diğer zamları kim yapıyor? Hayır, muhatabımızı bilelim ona göre kendisine teşekkür edelim!

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Bir asgari ücretli Hollandalı aylık maaşıyla 1.050 litre benzin alabilirken, Türkiye'de bir asgari ücretli 340 litre alabiliyor. Haliyle bizim asgari ücretli yolda kalıyor.

Sahi Hollanda'da kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? Yüzde 2 mi yüzde 3 mü? Bizde asgari ücretle çalışanların sayısı yüzde 40'dan fazlası…

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Tamam, adamlar yol yaptırdı, köprü yaptırdı, tünel yaptırdı… Bedava mı? Bütün parayı benzine verince neyle geçeceksin o köprüden?

Resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor… Peki, toplanan para nereye gidecek? Diyanet'in bütçesine mi yoksa Osmangazi Köprüsü'nün garantili geçiş ödemesine mi?