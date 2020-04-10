Matematiğe veda busesi…

İşin içerisine matematik girince bazı açıklamalar izaha muhtaç hale geliyor.

29 Mart'ta E-Devlet'ten bakınca sadece İstanbul'da 20 kişinin virüs nedeniyle kaybedildiği görünürken, Türkiye çapında ölü sayısı 16 olarak açıklanmıştı. Site kapatıldı!

Gerekli düzenlemeler yapıldı! Tekrar açıldı…

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Zira zaman geçtikçe istatistikler oluşmaya başladı… İstanbul'da nisan aylarının ilk dört gününde ortalama kaç kişi vefat etmiş diye E-Devlet sitesinden bakınca…

Karşımıza çıkan; 2017 yılında günde 208 kişi, 2018 yılında günde 211 kişi, 2019 yılında günde 210 kişi ortalama…

Oysa bu yıl nisan ayının ilk dört gün vefat ortalaması 303 kişiye yükseldi.

Sadece İstanbul genelinde… Devletin açıkladığı internet sitesinde… İstatistiklere göre geçmiş yılların 90 kişi üzerinde…

Ne var ki, bu tarihlerde virüs nedeniyle bütün Türkiye genelinde açıklanan ölüm vakalarının resmi ortalaması 72 kişi… İstatistiğin işi!

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Tabii bu durum Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekti. Uyardı!

Nitekim Türk Tabipler Birliği; “Virüsten ölenler başka hastalıklar kaydıyla toprağa veriliyor!” tadında açıklama yaptı. Şaşırdık mı?

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Kamuoyu araştırma şirketi, enflasyon rakamlarını vatandaşa sordu. Ankete katılanların yüzde 79.1'i enflasyon verilerine inanmadığını paylaştı. İstatistik kurumunun enflasyon verilerine inananların oranı yüzde 7.7 kaldı…

Sonuçta gergedan boynuzu, at yelesi, zebra çizgisi fiyatlarındaki şok düşüşlerle enflasyon dengelendi. Hatta aşağı çekildi. Hayret valla! Neyine inanılmadı?

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Ülkede devamlı bir büyüme hali… Madem büyümüşüz, zenginleşmiş miyiz? Hayır!

Büyümüşüz de işsizlik mi azalmış? Hayır! Almış, yürümüş! Zaten maharet işe insan almadan büyümekte değil mi? Biz bunu başarmışız! Üretimi robotlara mı yaptırmışız?

Büyümüşüz de yatırım mı yapmışız? Hayır!

Yoksa milleti uyutup da mı büyütmüşler? Ninni mi söylemişler? Süreci gayet iyi yönetmişler!

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Hani geçen yıl yüzde 2.6 büyümüştük ya… Ülke büyürken işsiz sayısı rekor kırdı.

İşin ilginci son 1 yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken sadece 82 bini işgücüne katıldı. Diğerlerinin tuzu kuru ya, hiç iş aramadı. Ortamlarda öylesine takıldı. Bu sayede işsizlik fazla artmadı!

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Hadi ekonomiden geçtim.

Çıktı; “16 yılda, 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnanmayan gitsin saysın” dedi Binali… Sayamayacağımıza göre yine devreye matematik girdi.

Yılda 266 milyon 666 bin ağaç dikmiş olmaları gerekiyor! Yani bu ülkede her gün 730 bin 593 ağaç toprakla mı buluştu? Gece gündüz demeden saatte 30 bin 441 ağaç mı dikildi?

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Yenikapı mitingini… Anadolu Ajansı, 5 milyon kişinin toplandığı haberini geçti.

Alanın yaklaşık 160 bin metrekaresinin miting için ayrılıyor. Anadolu Ajansı bunu 270 bin metrekare olarak açıkladı. Ona da eyvallah…

Nitekim bir metrekareye ite kaka 4 kişi sığar… Hesaplarsak, 270 bin metrekareyi dört ile çarparsak 1 milyon 80 bin kişi ediyor. Bilemedin 1.5 milyon kişi olsun… Beş milyon nerede?

Matematik olmasa ne güzel yönetilir bu ülke!