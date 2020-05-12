Müjde… İşsizlik yine düştü!

İşsizliğin düştüğü açıklandı, aklıma Erdoğan'ın; “İşgücüne katılımdaki yükseklik sebebiyle, işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor” sözleri geldi.

Hatta sonrasında; “İşsizliğin sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir” diye de eklemişti.

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Demek ki işsizliğin düşük çıkması için ne yapmak gerekiyormuş? İş gücüne katılımın azaltılması! Alt tarafı kâğıt üzerinde iki kalem oynatılması…

Nitekim İstatistik Kurumu şubat ayı işsizliğini açıklarken tam da bu formülü kullanmış. Haksız da sayılmaz… Hem işsiz güçsüzler, hem de iş arayıp ekonomiye zarar veriyor bazı kendini bilmezler! Sonra işsizlik “nispeten” yüksek çıkıyor.

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Bariz işsizlik lobisinin işi… İşsizler olmasa işsizlik diye bir şey kalmayacak. Akılları sıra işsiz olup, aç kalıp ekonomiye darbe vuracak! İstatistik Kurumu bozmuş büyük oyunu! Çalışma çağındaki nüfus 1 milyon kişi artıyor ama çalışmak isteyenler 1.1 milyon kişi azalıyor.

Daha da ilginci çalışan sayısı 602 bin azalıyor. Aynı zamanda işsiz sayısı da 502 bin kişi azalıyor.

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Saçma mı geldi? Kafanız mı karıştı? Yahu anlamadınız mı? Ülkede kimse çalışıp para kazanmak istemediği, herkesin tuzu kuru olduğu için işlerinden ayrılıyorlar. Bu sebeple işsizlik düşüyor.

Sorun İstatistik Kurumu'nda değil! İşsiz olduğu için evine ekmek götüremediği halde iş aramayıp aylaklık ediyorlar. Nasıl olsa ülkede yalancıyı kınamıyorlar ya…

Sahi nasıl oluyor? Karıştırma oraları, ülkeyi yönetenler belli ki bir şey biliyor!

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Şöyle anlatayım. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon kişi… Açıklanan çalışabilecek nüfus 62 milyon 120 bin kişi olarak hesaplanmış. Çalışan sayısı sadece 26 milyon 753 bin kişi…

Anlayacağınız 83 milyon kişiye 26 milyon 753 bin kişi çalışıp bakıyor.

Sonra da bu ülkenin kalkınması, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması bekleniyor. Çok beklersiniz! Durun siz… Bu daha şubat ayının rakamı… Daha mart ile nisan ayını görmediniz!

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İşsizleri hesaplarken 6 aydan fazla iş arayıp bulamayanlar işsizlik listesinden çıkartılıyordu eskiden… Sonra bu süre 3 aya düşürüldü. O da işsizliği azaltamayınca 4 hafta iyidir denildi. Eğer işsiz olarak 5 hafta önce başvurmuşsanız, sürpriz! İşsiz değilsiniz…

Madem oranı istediğin gibi ayarlıyorsun, şu işsizliği yüzde 5 seviyelerine indir değil mi ama! Yakışıyor mu bize? Bunun da inananı yok, onun da olmayacak. Lakin şekil olarak güzel duracak!