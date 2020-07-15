Oda aidatı 7 yıldır kalkamadı!

Bir gecede tek bir kararname ile her türlü değişikliği imza atanlar “7 yıldır” kaldıramıyorlar! Yetkileri mi yetmiyor? İşlerine mi gelmiyor?

Cumhurbaşkanından başbakana herkes hem fikirdi bu konuda… Taa 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılan; “Oda ve borsaların topladığı aidatlar üyeler açısından büyük külfet haline gelmiştir, acilen kaldırılmalıdır” şikâyeti üzerine düzenleme çalışmaları başlatıldı. Hala çalışıyorlar mı?

★★★

Acilen denildi ama pek de aceleleri yok gibi… Ayasofya acildi… Ne oluyor demeye kalmadan cami ilan edildi. Şimdi acilen barolar bölünmeli… Sonra acilen sosyal medyada düzenlemeye gidilmeli.

Niyet yok! Niye yok? Ülkede siyaset, tepeden tırnağa her kuruma musallat edildi. Çoğu siyasetin emrine girdi. Bindikleri dalı keserler mi?

★★★

İstanbul Ticaret Odası daha bu yılın başında kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları gibi 10'a yakın kalemdeki alacakları için 50 bine yakın esnafa haciz kararı çıkarttı.

Diğer odalar farklı mı? Neredeyse her meslek için birden fazla oda ve dernek kurulmuş. Meslek odasına üye olmaya zorunlusunuz. Üye olunca da aidat ödemeye… Sahi faydası ne?

★★★

Hizmet var mı? Dünyada bütün odaların görevleri bellidir. Bizde ise para toplamak dışında odaların neye yaradığı, ne iş yaptığı tam bir muamma…

Peki, toplanan bu aidatlarla neler yapılıyor? Toplanan bu para kimlere maaş olarak dağıtılıyor? Onlara bu parayı harcama yetkisini kim veriyor? Bilen beri gelsin…

Gözle görülür bir faaliyet yok ortada… Seyahat dışında… Göçmen kuşlar daha az uçuyorlar! Üyelik aidatı ödemeye gelince cayır cayır alıyorlar, alamayınca icraya veriyorlar.

★★★

Sadece zorunlu aidat mı alıyorlar? Hayır! Her şirket, yıllık beyan ettiği kazançtan munzam aidatı ödüyor odalara… Cirodan da pay alınca oluyor mu sana çift sarılı yumurta!

Şirket taşınması, isim değiştirilmesi, tescil ve belge harcı gibi 40 ayrı kalemden de ücret topluyorlar.

Bildiğin para basıyorlar. Bu odaları yönetmeye, başına geçmeye öylesine istekli, öylesine arzulu gruplar var ki, bu işin getirisini çıkan kavgalardan hemen anlıyorsunuz.

★★★

Artık nasıl bir paraları varsa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yerli otomobil işine girdi. Üyelerine faydası neydi? İş insanları yılı nasıl devireceklerini hesaplarken milyonlarca lira, kâr etmesi mümkün olmayan projenin hesabında…

Bırak yerli otoyu, Mercedes'in BMW'nin en son hangi modelleri çıkmış merak mı ediyorsun? Hiç öyle internetten araştırma. Git aidat yatırmaya, gir otoparkına, canlısını gör doya doya…