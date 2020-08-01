Oley be! KDV ve stopaj indirimleri geldi

Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir misali KDV ve stopaj indirimleri geldi. Geç kaldılar ama hiç yoktan iyiydi…

Tabii kimse böyle bir hamle beklemiyordu. Virüs bile abandone oldu! Duygulandırdılar beni… Gözlerim buğulandı… Yok yok ağlamıyorum bir şey kaçtı.

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İktidardan beklentim ne kadar dibe vurmuşsa artık! Çoktan yapılması gereken vergi indirimine sevindirik oldum. İşte AKP işte feraset, işte fazilet…

Neyse ki ülkede sonsuz övme özgürlüğü var. Muhalefetsen nefes aldırmazlar! Kızgın kumlardan serin sulara… Hani böyle dondurmayı kaplayan çikolata çıtırdıyordu filan ya… Dondurmaları eritmeyelim diye daha hızlı yalasam… Her cümleye “Sayın Cumhurbaşkanımızın” diye başlasam… Bir de Ayasofya'ya gidip ağlasam…

Belki de ucundan bir ihaleye dâhil olabilirim. Ne bileyim TRT'ye bir program hazırlayabilirim. Bakan danışmanlığı kapabilirim. Bir bakmışsın kamu bankasında yönetim kurulu üyesiyim…

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Hazır mantıklı işler yapmaya başlamışlarken; esas sorun harcanacak para olmamasında… Yapılması gereken tüketicinin elini rahatlatmak olmalıydı. Bu sayede para tüketime döner piyasa nispeten rahatlardı.

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Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem çalışana hem işverene yarasın.

Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Vergi indirmenin nedir faydası? Eğer cebinde yoksa parası? Kredi mi çekecek? Ya sonra nasıl ödeyecek?

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Madem artık samimi olduk, KDV indirimi ile fiyat bindirimi aynı anda olacağı için millet yine rahat edemeyecek. Benden söylemesi…

Sanki sokağa çıkma yasağının olduğu şeker bayramında köprü ve otoyolların ücretsiz olması gibi… Pek ferahlatmaz sanki…

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İster istemez bu vergi indirimleri yanında Ayasofya'nın açılması, para basılıp dağıtması, futbolda küme düşmenin kaldırılması, ceza affı gidilecek bir erken seçimin müjdecisi olma ihtimali de hayli yüksek…

Yoksa ortada doğru dürüst ne bir plan var ne bir program… Yaptıkları bugünün sorunlarını biraz olsun ötelemek…

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Bak işte olmuyor. Yapamıyorum! Kendime hâkim olamıyorum. Hemen eleştirmeye başlıyorum. Bir şans daha istiyorum. Çok uzatmayayım. Kısa keseyim. Belki yediririm.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Berat Albayrak'ı çok seviyorum. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Adamlar yol yaptı. Oley be! Nokta.