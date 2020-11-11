Öptüm… Bye!

Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti. Eyvallah, kişisel tercihi… İyi de konu hakkında tutarlı bir açıklama ne kendisinden ne de yönetimden geldi.

Ülkenin en önemli bakanlığını yöneten biri öyle canı isteyince “hadi bana eyvallah” deyip çekip gidebilir mi?

Hadi o gitti. Ülkeyi yönetenlerin bir durum değerlendirmesi bile yapmaması ciddiyetsizlik değil mi? Fazla keyif çayı içmişler sanki…

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Ülkede yaşayanların hayatlarını etkileyen kararlar alıp bir gecede sebepsiz yere… Kabile devletinde bile… Olmaz böyle…

Açıklama akıllara zarar! “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” Ya affetmeseymiş?

Instagram'da yayınladığı açıklamayı ben de okudum… “Af” falan dilemiyor. İstifa ediyor! Gözümüzün içine bak baka…

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Bu o kadar basit bir olay değil… Yabancı bir yatırımcı milyarlarca doları Türkiye'ye getirip üretim yapacak. Öyle ya Çin'de bile bulamayacağı kadar ucuz işçiler, 84 milyon kişilik pazar, her yere yakın bir coğrafya… Daha ne ister?

Lakin gelmiyorlar? Neden? Keyfiyetten!

Anlaşma yapmışın… İki gün sonra derdini anlatacağın yetkili kişi “ben kaçarım” deyip uzarsa… Yeni gelen anlaşmayı tanımazsa… Her şey bir kişinin dudaklarından çıkan laflara bakıyorsa… Senin ülkene kızıp, onların mallarını almayın diye çıkışırsa…

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Bakın Volkswagen… Onca teşvik ve garantiye rağmen Türkiye'ye gelmedi, Slovakya'ya gitti.

Bizim gibi yurtiçi tasarrufları çok düşük, cari açığı yüksek, her daim dış finansman ihtiyacı olan gariban ekonomiler için yabancı yatırımlar ihtiyaçtan da öte… Zarurettir!

Arap kazmayı sallasa yerden petrol fışkırıyor yine de etrafta yabancı yatırımcı aranıyor.

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Yabancılar, kalıcı yatırım yapmak, parasını getirmek için neye bakar? Şeffaflık var mı? Adalet mekanizmaları işliyor mu? Denetimler tam olarak yapılıyor mu? Bağımsız kurumlar çalışıyor mu? Kısaca kafası rahat mı? Millet olarak bizim kafamız rahat değil ki!

İki gün sonra birisinin canı sıkılıp gelip fabrikana ceza keserse derdini dağa taşa anlatırsın… Bunun korkusuyla ülkeye yatırım gelmeyince “Dolar neden artıyor” sorularına cevap ararsın.

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Bugün, denetlenmeyi kabul etmeyen bir yönetim var. Vergi toplayan, hesap veremeyen, vermeyi reddeden bir idareden bahsediyoruz.

Neye el atsan “gizli”, nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı TBMM'ye dahi açıklanmıyor. Birileri bizi fena öpüyor!

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Çare? Ülkenin düzlüğe çıkması için ivedi biçimde ucube başkanlık sistemi kardırılmalı. Bu sistemde Tanrı Zeus gelse başarılı olamaz ekonomide… Üç vakte çıkışını verirler eline yollarlar memlekete…